Po toplih prazničnih dnevih ponekod zapadel sneg

V zatišnih legah nevarnost pozebe

Zadnje dni smo, čeprav večinoma med občudovanjem sveta pred domačim pragom skozi okna ali z balkonov, uživali v soncu in temperaturah nad 20 stopinj Celzija.Danes ni več tako. Prebudili smo se v hladen dan, meteorologi obljubljajo tudi 25 stopinj Celzija manj kot zadnje dni. Ponekod pogled skozi okna že prinaša pogled v odtenke sivine, ki bolj sodijo v tisti del koledarja, ki je že za nami. Sredi aprila smo le doživeli aprilsko vreme, v vremenski napovedi sta zapisana tako sneženje kot jasno vreme.Nekatera območja na severu in severovzhodu države so zjutraj že dosegle padavine, meja sneženja se je spustila. Portal Neurje.si je objavil, da je močno snežilo tudi v Mariboru. V višjeležečih krajih se je sneg zaradi močne intenzitete oprijemal tal. Kot je objavil portal, so padavine na severovzhodu že ponehale, poročajo pa o sneženju v Posavju in spodnji Savinjski dolini.Na Agenciji RS za okolje napovedujejo, da bo danes v državi sprva oblačno s padavinami, možnost sneženja ponekod po nižinah napovedujejo predvsem za južno in vzhodno Slovenijo. Na severu bodo padavine ponehale že zgodaj dopoldne, v južni Sloveniji pa sredi dneva.Danes bo v notranjosti pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.Jutri bo jasno. Zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj Celzija.V četrtek in petek bo pretežno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.