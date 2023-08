Po tornadu nad Kosezami iščejo krovce

Le nekaj minut je trajalo, bilo je malo po osmi zvečer, ko je naselje Koseze zajel tornado. Odkrival je strehe hiš, med katerimi so jo skupile številne starejše gradnje.

Razmetan in razbit gradbeni material je ležal ob hišah, ko so gasilci krenili v večerne intervencije, da bi ljudem nudili prvo pomoč po naravni katastrofi in za silo prekrili strehe, saj je lilo še naprej.

Po zraku je nosilo cele konstrukcije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dan po tem, ko je tornado prešel relativno ozko področje Kosez, je množica okoli 40 gasilcev, več kot 20 pripadnikov Civilne zaščite, Slovenska vojska ter številni pogodbeniki, prostovoljci in krajani, še vedno odstranjevala posledice rušilnega tornada, ki je neenakomerno poškodoval hiše in številna drevesa, ki so jih morali požagati.

Pri odpravljanju posledic je pomagala tudi Slovenska vojska. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Videla sem liste, kako gredo gor, bilo je na hitro,« je dejala krajanka Olivera Šabić, ki je malce kasneje lahko le opazovala streho svoje hiše, ki jo je tornado razmetal po njenem in sosednjem zemljišču ter tamkajšnjih objektih. Sama škodo ocenjuje na sto tisoč evrov, uradnih ocen škode pa danes še ni bilo slišati. Da bo lažje oceniti škodo na ostrešjih, bodo z dronom posneli celotno območje, so sporočili na spletni strani občine Ilirska Bistrica.

Nekateri so ostali brez elektrike, pomagali so jim z agregati. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zaradi posledic tornada so danes pred številnimi hišami brneli agregati, med tem, ko so čakali elektriko. Po besedah poveljnika občinskega štaba CZ Ilirska Bistrica Luke Špilarja so delali na 15 objektih: »Na vseh so poškodovana ostrešja. Velike poškodbe so na petih objektih, dva sta popolnoma razkrita.«

Ne le strešnike, tudi ostrešje je razdejal tornado. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na občinski spletni strani so opisu posledic dodali še: »Škodo so utrpele tudi fasade in strešniki na bližnjih objektih.« Takoj, ko je tornado izginil, je okoli 60 gasilcev ilirskobistriške zveze prihitelo odstranjevat posledice in pokrivat strehe, aktivirana pa je bila tudi Civilna zaščita, ki je sicer v pripravljenosti pričakovala težave, a ne tolikšnih: »Pričakovali smo nevihte, dobili smo tornado,« je povzel poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.

Bolje podrta ograja kot streha. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Gasilci so odkrite hiše zaščitili s folijo in obložili s peskom, ljudje v njih pa so prespali pri sorodnikih oziroma sosedih ali v spodnjih etažah hiš. V kar nekaj prizadetih hišah bivajo upokojenke, ponekod pa lastnikov ni bilo doma. Tako je Simona Sedmaka iz Kosez novica, da mu je tornado poškodoval hišo, dosegla na dopustu: »Pri tistih, ki nam ni odneslo strehe, je znotraj še v redu. Tistim, ki pa jim jo je odneslo, pa je objekte zalila voda, ker je bil po tornadu še naliv.«

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič je poudaril, da hitijo s pomočjo: »Najprej jo moramo zagotoviti za prvih pet hiš, pred deževjem, ki je napovedano za petek.« Kovačič je tudi opozoril na nenavadno pot tornada, ki ni kosil vsega pred seboj, ampak je škodo povzročil pri nekaj hišah na eni strani ceste, spet druge je popolnoma zaobšel: »To je tornado, žal se je pojavil v naseljenem območju, sreča pa je, da je bil kratkotrajen in je deloval na ozkem območju.«

Od streh so ostali le še odpadki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Proti škodi tornada pa deluje lokalna solidarnost. Že Curk se je zahvalil ljudem za ponujeno pomoč: »Hvala vsem domačinom, ki kličejo na številko 112, če lahko kaj pomagajo«. Poudaril je tudi, da se z letnih dopustov niso vračali zgolj tisti, ki jim je tornado načel streho: »Pomaga veliko obrtnikov, ki so v nekaj urah prišli v svojo občino bivanja na pomoč.«

Proti škodi tornada deluje lokalna solidarnost. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zaradi številnih podobnih težav na vseh koncih Slovenije ne preseneča, da je državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved – ki je danes prav tako obiskal prizadeto območje skupaj s Srečkom Šestanom, poveljnikom Civilne zaščite – ocenil, da bo največja težava, kako najti krovce. V Kosezah se jim mudi, saj je naslednje slabo vreme napovedano za petek.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Medved je zagotovil, da država občinam ves čas zagotavlja povrnitev intervencijskih stroškov. Spomnil je, da se je pravkar iztekel rok za prijavo intervencijskih stroškov iz drugega vala neurij med 17. in 25. julijem, ko je bilo prizadetih več kot 190 občin.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V letošnjem neurij polnem poletju so po Medvedovih besedah na vladi začeli postopke za spremembo zakonodaje, da bi država lahko pomagala čim prej ter da bi občinam zagotovili predplačila za nujne sanacije oziroma posege. Huda neurja postajajo naša stalnica.