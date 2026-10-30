Po tragičnem trčenju vlakov v Španiji: kako varen je železniški promet pri nas

Po tragičnem trčenju dveh hitrih vlakov v sredo je v Španiji umrlo najmanj 69 ljudi, več deset pa jih je poškodovanih. Nesreča velja za eno najhujših v državi, kjer so razglasili tridnevno žalovanje.

Med umrlimi je najmanj en tuji državljan, Argentinec, več tujcev pa še pogrešajo, navaja El País. Priče so opisovale pretresljive prizore, jokajoče in krvaveče potnike, ljudi, ujete na sedežih, ter gost dim, ki se je širil po vagonih. Eden od vagonov je tudi zagorel.

Januarja letos se je v bližini Cordobe v Španiji zgodila nesreča, v kateri je ob trčenju hitrih vlakov umrlo 40 ljudi.

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O vzrokih za nesrečo, ki je v sredo prizadela Španijo, smo povprašali ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. »Železniški promet je še vedno pomembno odvisen od človeka, zlasti pri obvladovanju motenj in izrednih razmer. Varnost temelji na usklajenem delovanju človeka, tehnologije in organizacijskih postopkov,« so pojasnili za Delo in dodali, da avtomatizacija sicer omogoča samodejno postavljanje voznih poti in podporo pri vodenju prometa, vendar obseg avtomatizacije ni enak na vseh progah.

Priče so opisovale pretresljive prizore, jokajoče in krvaveče potnike, ljudi, ujete na sedežih, ter gost dim, ki se je širil po vagonih. FOTO: Oscar Del Pozo/Afp

Razložili so, da ob zamudah in izrednih razmerah odločitve sprejema pristojno prometno osebje, ki deluje v okviru predpisanih postopkov, signalnovarnostne naprave pa v mejah svojih funkcij preprečujejo nevarne vozne poti.

»Ob odpovedi signalnovarnostne naprave mora sistem, če je tako zasnovan, preiti v varno stanje oziroma preprečiti nevarno dovoljenje za vožnjo. Konkretni odziv je odvisen od vrste okvare in tehnične zasnove sistema. Nadaljnje vodenje prometa zagotavlja pristojno prometno osebje upravljavca infrastrukture (prometnik oziroma progovni prometnik) v sodelovanju s strojevodji,« so še zapisali v odgovoru in dodali, da je pred nadaljevanjem vožnje po predpisanem postopku nujno treba zagotoviti varnostne pogoje.

Pomembno je torej predvsem ugotavljanje o prostosti tira, preverjanje pravilne lege kretnic, izdaja ustreznega dovoljenja oziroma ukaza za vožnjo ter upoštevanje predpisanih omejitev hitrosti.

Nujna je večnivojska zaščita

Na ministrstvu so za Delo pojasnili tudi, kako deluje sistem varnosti. »Delujoče signalnovarnostne naprave z medsebojno odvisnostjo in drugimi zaščitnimi funkcijami preprečujejo določene nevarne prometne odločitve, ne pa vseh možnih človeških napak.«

Poudarili so, da ena sama napačna odločitev že lahko sproži nevaren dogodek, zaradi česar mora varnost temeljiti na večnivojski zaščiti. Ta vključuje tehnične varovalke, predpisane postopke in preverjanje njihovega izvajanja. »V preiskavi je ključno ugotoviti ne le neposredno napako, ampak tudi to, zakaj je varnostne pregrade niso preprečile,« so še dodali.

Kakšen je sistem v Sloveniji?

Varnost je tudi v Sloveniji zagotovljena s signalnovarnostnimi napravami, sistemi za nadzor vlakov, predpisanimi prometnimi postopki in sistemi upravljanja varnosti, so pojasnili na ministrstvu in dodali, da se v primeru odpovedi varnostnih sistemov uporablja posebne postopke za varno nadaljevanje prometa, ki lahko vključujejo dodatna dovoljenja, preverjanja in omejitve hitrosti, ki so odvisne od načina vožnje in veljavnih pravil.

»V Sloveniji je poudarek na preprečevanju nevarnih dogodkov z večnivojskimi tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi. Neposredna primerjava s španskim dogodkom bi bila strokovno utemeljena šele po ugotovitvah preiskave. Ključni so še vedno dosledno izvajanje postopkov, vzdrževanje naprav, usposobljenost osebja in stalno preverjanje učinkovitosti varnostnih ukrepov,« so sklenili v odgovoru.