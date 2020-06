Poljskemu gospodarstvu več mesecev za okrevanje po epidemiji

8.30 Okrevanje gospodarstva na Poljskem v obliki črke U

Smučišče Vogel. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Pot okrevanja gospodarstva na Poljskem bo imela po oceni vodje razvojnega sklada PFR Pawela Borysa obliko črke U. To pomeni, da okrevanje ne bo hitro in bo trajalo vsaj dve do tri četrtletja, gospodarska aktivnost naj bi se na raven pred epidemijo covida-19 po njegovi oceni vrnila na prelomu let 2021 in 2022.Vlada je v protikoronskem paketu pomoči poleg ukrepov za stabilizacijo finančnega položaja podjetij oblikovala tudi ukrepe za zaščito trga delovne sile in celotnega podjetniškega sektorja še vsaj za prihodnji dve četrtletji, je po poročanju poljske agencije PAP za časnik Rzeczpospolita pojasnil Borys.Kot smo poročali včeraj, je protivladne proteste tokrat zaznamoval incident, ko je peščica protestnikov preskočila ograjo sredi Trga republike, nakar so jih prijeli policisti in odpeljali s prizorišča. Ponoči so z ljubljanske policijske uprave sporočili , da je protest »večinoma potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici z namenom zagotovitve varnosti«.»Okoli 20. ure je več protestnikov preskočilo varovalno ograjo, nekaj deset protestnikov pa jo je pričelo podirati. Pri tem niso upoštevali ukazov policistov, da s kršitvijo prenehajo. Sedem oseb je bilo prijetih in pripeljanih na policijsko postajo, vsem so bili izdani plačilni nalogi zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru,« so navedli v sporočilu za javnost.Žičnice Vogel natanko tri mesece po zaprtju danes spet začenjajo z obratovanjem. Medtem ko je večina slovenskih gorskih centrov po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije covida-19 začela obratovati že maja, pa se je na Voglu zaprtje zavleklo zaradi remonta. Z dodatnimi programi bodo na Vogel letos skušali privabiti večje število domačih gostov.Kot so sporočili iz Žičnic Vogel, bo obratovalni čas nihalke med 8. in 18. uro, pri obratovanju pa bodo v veljavi vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.