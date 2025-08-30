Po včerajšnjem kaotičnem vremenu danes opozorilo za vso Slovenijo

Po petku, ki so ga v zahodni in osrednji Sloveniji zaznamovala silovita neurja z dolgotrajnimi nalivi, Agencija RS za okolje (Arso) za danes, soboto, opozarja na previdnost po vsej državi.

Zaradi možnosti nastanka krajevnih ploh in neviht, ki jih lahko spremljajo močnejši nalivi, so za celotno Slovenijo izdali rumeno vremensko opozorilo.

»Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, možni so krajevni nalivi,« so v jutranji napovedi zapisali pri Arsu. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 19 in 24 stopinj Celzija.

Agencija za okolje je za soboto izdala rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo. FOTO: ARSO Vreme

Čeprav se je vremenska situacija v primerjavi z včerajšnjim dnem, ko je veljalo oranžno opozorilo, nekoliko umirila, rumeno opozorilo pomeni, da lahko ob močnejših nalivih znova hitro narastejo hudourniški vodotoki, zlasti na območjih, kjer so tla že močno razmočena od včerajšnjih obilnih padavin.

Včerajšnji kaos na Obali in Notranjskem

Včerajšnji dan je največ preglavic povzročil na Obali in Notranjskem, kjer je ponekod padlo več kot sto milimetrov dežja. V Kopru so imeli gasilci polne roke dela z več kot 70 intervencijami, saj je deroča voda zalivala ulice in objekte.

Hudourniška voda je na odseku med Rižano in Koprom spodjedla železniško progo v dolžini približno 15 metrov, zaradi česar je bil železniški promet ustavljen.

Tudi na Notranjskem so se borili z naraslimi vodami in plazovi. Kot je za STA pojasnil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za primorsko-notranjsko regijo Sandi Curk, je vremenska celica najbolj prizadela območje med Razdrtim, Postojno in Košano. V Hruševju se je sprožil plaz, ki je zaprl cestno povezavo, meteorna voda pa je zalila več objektov.

Razmere se umirjajo, a previdnost ostaja

Reki Dragonja in Badaševica, ki sta včeraj poplavljali na izpostavljenih območjih, sta po zadnjih podatkih Arsa pričeli upadati. Kljub temu hidrološka opozorila ostajajo, saj je ob novih krajevnih nalivih še vedno povečana nevarnost hitrega naraščanja manjših vodotokov in zastajanja padavinske vode.

Vremenoslovci za nedeljo napovedujejo umiritev vremena in večinoma jasno vreme. Jutrišnji dan bo tako ponudil predah pred novim tednom, ki pa že prinaša novo nestabilnost.

V ponedeljek popoldne so na zahodu možne posamezne plohe, v torek pa nas po napovedih Arsa čaka nov dan s plohami in nevihtami.