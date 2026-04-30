Po vdoru v osebne evidence uprave za varno hrano sledijo tudi kazenske ovadbe

Informacijski pooblaščenec je med prekrškovnim postopkom pri odgovornih uslužbencih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zvezi z lanskim vdorom v osebne evidence skoraj 900.000 prebivalcev zaznal tudi elemente kaznivega dejanja in to naznanil organom pregona, piše Dnevnik.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je konec lanskega oktobra dobila obvestilo o nepooblaščenem dostopu do podatkov v njenem informacijskem sistemu. Nepooblaščeni so imeli med drugim dostop do registrov rejnih živali in kmetijskih gospodarstev, do podatkov o prejemnikih kmetijskih subvencij, do registra hišnih živali ipd.

Vdor v evidence osebnih podatkov je povzročil razburjenje v politiki in med kmeti, takratna direktorica uprave Vida Znoj pa je odstopila s položaja. Zadevo je pod drobnogled vzel informacijski pooblaščenec in uvedel inšpekcijski postopek.

Kot je za Dnevnik povedala informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik, je inšpekcijski nadzor končan: »V njem so bile ugotovljene zlasti pomanjkljivosti in nepravilnosti glede zagotavljanja varnosti osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave, prav tako nepravilnosti v zvezi z obveščanjem in uveljavljanjem pravic posameznikov, katerih osebni podatki so bili v incidentu prizadeti. Uprava je ugotovljene nepravilnosti med postopkom delno odpravila sama, odpravo drugih pa ji je z odločbo naložil informacijski pooblaščenec.«

Virant Burnikova je dodala, da so zaradi neustreznega zagotavljanja varnosti osebnih podatkov proti odgovornim osebam uprave začeli tudi postopek o prekršku, vendar so ga začasno ustavili. Pri obravnavi prekrška so namreč pri odgovornih uslužbencih zaznali tudi elemente kaznivega dejanja, kar so naznanili organom pregona.

Ker pa po zakonu o prekrških istega dejanja ni mogoče sočasno vzporedno obravnavati kot prekršek in kot kaznivo dejanje, bo lahko informacijski pooblaščenec prekrškovni postopek nadaljeval po prejemu odločitve pristojnih organov glede kazenskega pregona.