Redka bolezen pseudorabies potrjena pri lisici, za pse je smrtonosna

V Lovski družini (LD) Mokrc so sporočili, da je bila na območju njihovega lovišča pri kraju Strletje v občini Velike Lašče uplenjena lisica, pri kateri je bila potrjena Aujeszkijeva bolezen.

Bolezen za ljudi ni nevarna, je pa smrtonosna za pse. Lastnikom psov zato svetujejo povečano previdnost in odsvetujejo vodenje psov na območje lovišča.

Aujeszkijeva bolezen, znana tudi kot pseudorabies, je ena izmed najpomembnejših kužnih bolezni prašičev, ki so edini naravni gostitelji virusa. Drugi sesalci, vključno s psi, so “slepa ulica” za virus, okužba pri njih običajno povzroči pogin, še preden se virus začne izločati. Psi so med živalmi najbolj dovzetni, še posebej lovski psi, ki pridejo v stik z okuženim ali viremičnim divjim prašičem.

V Sloveniji so bili primeri bolezni pri lovskih psih potrjeni že med stiki z divjimi prašiči med lovom v letih 2018 in 2023, podatki o obolelih psih pa segajo več kot tri desetletja nazaj.

Znaki bolezni pri psih se pojavijo 1 do 10 dni po okužbi in vključujejo neješčnost, zmanjšano aktivnost, srbečico, oteženo dihanje, bruhanje, krvavo drisko, motnje ravnotežja in mišične krče. Bolezen se običajno konča s smrtjo v 24–72 urah po nastopu simptomov.

Bolezen ni ozdravljiva in cepivo ne obstaja. Lastniki psov naj se izogibajo stiku z ranjenimi ali uplenjenimi divjimi prašiči, zlasti s trupi in deli telesa, ter upoštevajo osnovne biovarnostne ukrepe, so opozorili na upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Kaj pa meso divjačine? Kot navajajo, je meso redno odstreljenih divjih prašičev primerno za nadaljnjo uporabo, pri čemer je treba preprečiti stik psov in mačk s truplom.

Lovska družina Mokrc poziva vse, naj spoštujejo priporočila in poskrbijo za varnost svojih hišnih ljubljenčkov.