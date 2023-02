Po večmesečni vladni neodzivnosti sledil urgentni poziv

V nadaljevanju preberite:

Ravnanje vlade v tem primeru je bilo, milo rečeno, nenavadno, tu in tam celo absurdno ob siceršnji neaktivnosti pristojnega ministrstva pred tem.

Na obeh ljubljanskih fakultetah so namreč res razpravljali o možnosti povečanja števila vpisnih mest, saj primanjkuje tako inženirjev radiološke tehnologije kot psihologov. Na zdravstveni fakulteti, kjer izobražujejo prve, so na podlagi več predlogov to s prihodnjim študijskim letom celo želeli storiti, a so v poskusu zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za to naleteli na molk tako zdravstvenega ministrstva, ki ga vodi Danijel Bešič Loredan, kot tudi izobraževalnega ministrstva Igorja Papiča.