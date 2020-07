Po vodilne storitve računalništva v oblak PosITa

FOTO: HPE Image Library

Od vizije do najnovejših trendov računalništva v oblaku

Infrastruktura za digitalno preobrazbo

V Raziskovalnem oblaku nastajajo pametne rešitve

Pošta Slovenije je skupaj s podjetjem HPE na strežnikih HPE ProLiant vzpostavila Raziskovalni oblak za razvojno-raziskovalne ustanove, ki je postal edinstveno tehnološko središče za ustvarjanje digitalnih storitev prihodnosti. Storitve Razvojnega oblaka se, denimo, že uporabljajo pri mednarodnem projektu za kognitivno logistiko COG-LO (



V Raziskovalnem oblaku potekajo tudi inovativni projekti, ki izkoriščajo tehnologiji strojnega učenja in umetne inteligence, npr. x5gon ( Pošta Slovenije je skupaj s podjetjem HPE na strežnikih HPE ProLiant vzpostavila Raziskovalni oblak za razvojno-raziskovalne ustanove, ki je postal edinstveno tehnološko središče za ustvarjanje digitalnih storitev prihodnosti. Storitve Razvojnega oblaka se, denimo, že uporabljajo pri mednarodnem projektu za kognitivno logistiko COG-LO ( www.cog-lo.eu/ ), ki se ukvarja z razvojem pametne logistike prek varnih, dinamičnih in ad hoc sodelovalnih omrežij.V Raziskovalnem oblaku potekajo tudi inovativni projekti, ki izkoriščajo tehnologiji strojnega učenja in umetne inteligence, npr. x5gon ( www.x5gon.org ), ter projekti, ki jih izvajajo zagonska podjetja z Instituta z obvladovanjem obsežnih podatkov, napovedne analitike, načrtovanja in optimizacij. Med tovrstne projekte spadajo odkrivanje in analiza prevar v javnih naročilih, program za optimizacijo nacionalnega zdravstvenega sistema, orodje za avtomatično anonimizacijo sodb in drugih dokumentov ter program za sledenje in analizo sprejemanja zakonodaje v parlamentu.

Ker gradi na zanesljivih temeljih, je tehnološko osnovo za izvajanje storitev računalništva v oblaku in storitev za digitalno preobrazbo zaupala strežniškim rešitvam HPE ProLiant.Običajna vloga poštnih storitev po vsem svetu se nenehno razvija. Izzivi, kot so upad dostave papirnate pošte in paketov, vse večja naklonjenost strank digitalnemu komuniciranju namesto pošti na papirju ter porast konkurence na področju storitev dostave, so poštna podjetja prisilili k temeljitem premisleku o poslovanju in prilagoditvi novemu, spreminjajočemu se trgu.Pošta Slovenije je danes med zmagovalnimi podjetji na področju digitalne preobrazbe. Ne samo da sodobne digitalne rešitve uporablja v poslovnih procesih, temveč je z njimi transformirala tudi svojo osnovno dejavnost. Morda še najbolj vidni pa so njeni dosežki pri ponudbi informacijskih storitev, ki jo postavljajo na vodilna mesta v Sloveniji in regiji ter ob bok uveljavljenim IKT-podjetjem.V Pošti Slovenije so se že pred skoraj dvajsetimi leti strateško odločili za prenovo poslovne informacijske infrastrukture, saj so na tem področju videli prihodnost. Sledila je zgledna izvedba, Pošta Slovenije je zgradila velika podatkovna centra. Vzpostavili so zmogljivo poslovno platformo, ki je že v preteklosti temeljila na strojni opremi proizvajalca HP in informacijskem okolju Microsoft Windows. V svojo vizijo razvoja, ki so jo podpirale nove naložbe v informacijske tehnologije, so vključili tudi digitalno poslovanje, tedaj še v povojih, ter zunanje izvajanje storitev informacijskih tehnologij. Danes IKT-storitve Pošte, zbrane pod okriljem blagovne znamke PosITa, združujejo enega vodilnih zasebnih računalniških oblakov v Sloveniji in regiji. Pošta Slovenije je v svojih podatkovnih središčih vzpostavila tudi temeljne storitve za varno in zakonsko skladno digitalno poslovanje podjetij, javnih ustanov in prebivalcev.»Pošta Slovenije se je iz tradicionalno fizične infrastrukturne storitve, ki se je ukvarjala pretežno z dostavo pisemskih pošiljk in paketov, preoblikovala v podjetje, ki s celovito ponudbo IKT-rešitev in storitev na enem mestu kroji slovenski pa tudi regionalni trg digitalne preobrazbe,« je povedalNaložbe Pošte v razvoj IKT-storitev so se izkazale za pravilne tudi zaradi upada obsega papirnega poslovanja in fizične pošte, tako v gospodarstvu in javnem sektorju kot tudi med prebivalstvom. Z razvojem ponudbe poslovnih rešitev in storitev v računalniškem oblaku ter digitalnih storitev podjetje uspešno odgovarja na zmanjševanje obsega poštnih in denarnih storitev, kar je posledica prehoda na e-poslovanje, zakonodajnih sprememb, spremenjenih navad uporabnikov ter konkurence na trgu poštnih in finančnih storitev.Odločitev Pošte, da strategijo razvoja informacijskih storitev in rešitev zasnuje na tehnologijah korporacij HPE in Microsoft, se je izkazala za ključno. Začetna platforma, ki je temeljila na strežnikih HP ProLiant in Microsoft Windows Server, se je izkazala za zelo skalabilno – rasla je skupaj z obsegom digitalnega poslovanja in novih strank. IT-okolje so v Pošti Slovenije redno posodabljali, pri čemer so jim nove tehnologije omogočale tudi ponudbo vedno novih in inovativnih IKT-storitev, predvsem tistih z višjo dodano vrednostjo, s katerimi danes predstavlja najsodobnejše poslovnoinformacijsko okolje v Sloveniji.Računalništvo v oblaku, ki ga razvijajo v Pošti Slovenije, je ena od temeljnih informacijskih storitev za digitalno preobrazbo. Po zadnjih statističnih podatkih (SURS) in raziskavah je namreč leta 2018 v Sloveniji tako kot tudi v EU najemalo storitve računalništva v oblaku 26 odstotkov podjetij z več kot desetimi zaposlenimi. Trg storitev računalništva v oblaku v EU je v porastu – med letoma 2019 in 2026 naj bi se vsako leto v povprečju povečal za dvanajst odstotkov.»Strežniki HPE ProLiant popolnoma podpirajo strategijo Pošte Slovenije, tako pri zagotavljanju infrastrukture za lastno dejavnost kot tudi ponudbe infrastrukturnih storitev ter hibridnega računalništva v oblaku, ki velja za enega največjih tehnoloških trendov v najrazvitejših evropskih državah,« je dejal Renčelj.Naprednost storitev PosITa potrjuje tudi njihov zadnji dosežek, kjer so kot prvi in za zdaj edini ponudnik storitev računalništva v oblaku vzpostavili zasebni oblak Microsoft Azure Stack Hub, ki deluje na najnovejši generaciji strežnikov HPE ProLiant. S tem so dali digitalni preobrazbi v Sloveniji nov pospešek, sebe pa še bolj utrdili na vodilnih mestih na področju ponujanja storitev v oblaku. Še posebej ker z zasebnim oblakom Azure uporabnikom zagotavljajo vse prednosti hibridnega računalništva v oblaku, ki je celo eden največjih tehnoloških trendov v najrazvitejših evropskih državah. Po raziskavi Global Market Insights se bo hibridno računalništvo v oblaku med letoma 2019 in 2026 povečevalo s povprečno stopnjo rasti 15 odstotkov letno.Azure Stack Hub v zasebnem oblaku PosITa je skladen in povezan z javnim oblakom Azure, s čimer omogoča pospešeno gradnjo učinkovitega hibridnega oblaka za delovanje tudi najbolj zahtevnih poslovnih aplikacij in industrijskih rešitev. Uporabniki prek procesiranja v zasebnem oblaku v Sloveniji izpolnijo zakonske in poslovne zahteve ter uresničijo pričakovanja po hitrem procesiranju, takojšnjem dostopu in kratkih odzivnih časih. Za nadaljnje obdelave ali poslovne aplikacije, kjer hitrost ni več ključna lastnost, pa uporabijo storitve javnega oblaka. Podjetjem in ponudnikom programske opreme je na voljo tudi enoten razvojni proces DevOps, s čimer lahko brez dodatnega programiranja (in stroškov) hitro posodobijo za poslovanje kritične aplikacije in zagotovijo prenašanje zakonsko reguliranih aplikacij oziroma podatkov med javnim in zasebnim oblakom ali s svoje lokalne infrastrukture.Strežniki HPE ProLiant skupaj s pomnilniškimi tehnologijami, kot sta HPE Primera in HPE InfoSight, predstavljajo srce podatkovnih središč Pošte PosITa. Prek njih zagotavljajo 99,982-odstotno razpoložljivost infrastrukturnih, platformnih in aplikativnih storitev, kar je skladno z zahtevami standarda podatkovnih centrov Tier 3. Ta infrastruktura hkrati predstavlja zmogljivo procesno-pomnilniško rešitev za storitve kritične programske opreme, kot sta poslovni informacijski in dokumentni sistem.V okviru storitev PosITa na platformi HPE uvajajo tudi druge napredne in popolnoma neodvisne storitve, ki predstavljajo temelje zaupanja vrednega digitalnega poslovanja. Gre za celoten nabor storitev zaupanja POŠTA®CA ( www.posita.si/storitve/postarca ), od kvalificiranih digitalnih potrdil, e-podpisovanja na daljavo, časovnega in elektronskega žigosanja ter avtentikacije spletišč do varne elektronske in fizične hrambe, digitalizacije arhivskega gradiva in vhodne pošte, pretvorbe in pošiljanja e-računov ter elektronskega vročanja digitalnih priporočenih pisem.Pošta Slovenije na isti infrastrukturi poganja informacijsko podporo za celotno dejavnost, od poslovnoinformacijskega sistema SAP do temeljnih storitev, kot so okensko poslovanje, hitra pošta in paketne storitve, vključno z zunanjim izvajanjem logističnih in oskrbnih storitev ter spletne trgovine.