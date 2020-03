Po vsej Sloveniji tudi danes visoka vrednost delcev PM 10 v ozračju

Zaradi puščavskega peska tudi danes po vsej Sloveniji pričakujejo zelo visoko onesnaženost zraka z delci PM 10, so sporočili z agencije za okolje. V nedeljo se bo postopno zmanjševala, visoke ravni pričakujejo še v osrednjem in južnem delu države, drugod bo onesnaženost zmerna. Oblak saharskega prahu , ki je zajel večino Evrope, je že v petek pokazal izdatno višje vrednosti delcev PM 10; na merilnih mestih po Sloveniji so izmerili tudi okoli 400 mikrogramov teh delcev na kubični meter zraka. To je bistveno več od dnevne mejne vrednosti, ki je določena pri 50 mikrogramih na kubični meter zraka.»Tako visokih vrednosti pri nas nismo vajeni,« je pojasnila direktorica urada za stanje okolja pri agenciji za okolje. Nenavadno pri tokratnih razmerah je po njenih besedah tudi to, da je zaradi meteorološke situacije saharski pesek nad Slovenijo prineslo z vzhoda, ponavadi ga namreč prinesejo južni oziroma jugozahodni vetrovi.Zaradi tolikšne onesnaženosti zraka z delci PM 10 naj se ljudje čim manj zadržujejo zunaj, odsvetovana je tudi športna ali druga fizična aktivnost na prostem. Ti delci namreč dražijo sluznico dihal in lahko povzročajo vnetne reakcije.Povišane ravni delcev PM 10 v zraku sicer največkrat izmerimo v zimskem času, ko je to predvsem posledica kurjenja in prometa v povezavi z vremenskimi razmerami.