Po začetnem zapletu svet RTV Slovenija za predsednika izvolili Forbicija

Na prvi seji sveta zavoda se je po umiku zadržanja treh členov novele zakona o RTV Slovenija sestal novi, 17-članski svet RTV Slovenija. Uradno je na dnevnem redu le ugotovitveni sklep o sestavi sveta, a jih je presenetila odsotnost sklicatelja seje v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha.

Ta je bil odsoten, v njegovem imenu pa je na sejo prišel Drago Zadergal, vodja pravne službe RTV Slovenija in nekdanji svetovalec v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, a mu svetniki niso dali besede, saj na sejo ni bil vabljen. Kot je kasneje navedel Zadergal za Delo, se Grah Whatmough seje ni udeležil, ker nima zakonskih pristojnosti. »Edina pristojnost, ki jo ima je, da skliče sejo in to je tudi naredil – takrat, ko so predlagali svetniki. Obveznosti oziroma kako vodstvo sodeluje na sejah, pa se ustvari šele, ko je sprejet poslovnik,« je še dejal.

Svetniki, predvsem tisti, ki predstavljajo zaposlene, so to razumeli kot znak nespoštovanja.

Ker sklicatelja ni bilo, je z vodenjem seje po krajšem premoru začela nekdanja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcevki jo je v ta organ izvolil svet delavcev. Omenjala se je tudi kot tista, ki bi morda lahko postala predsednica, a ker imajo zaposleni po novem skupaj šest predstavnikov v svetu in še predstavnika v upravi, je prevladala odločitev, da bi ta funkcija mogla pripasti komu od »zunanjih« svetnikov.

Svet se je nato konstituiral, dnevni red pa so razširili – najprej s sprejemom začasnega poslovnika, ki so ga uskladili med odmorom. Za predsednika sveta so soglasno izvolili Gorana Forbicija, direktorja CNVOS, za njegovo namestnico pa Špelo Stare iz Društva novinarjev Slovenije.

Sama novela svetnikom nalaga tudi, da v 15 dneh objavijo razpis za predsednika uprave (dva člana bo svet nato imenoval na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu) ter upravičence (ministrstvo za finance, ministrstvo za kulturo, svet delavcev, združenje nadzornikov in zveza računovodij, finančnikov in revizorjev) pozovejo, naj v 15 dneh sporočijo imena članov finančnega odbora, ki ga novela uvaja kot posvetovalno telo.

V ta namen so imenovali devetčlansko komisijo, ki bo pripravila razpis za predsednika uprave.

Svetniki so v svojih razpravah opozorili, da bi ga morali objaviti čimprej, saj je stanje na RTV Slovenija akutno, a hkrati so soglašali, da morajo z njim dopustiti dovolj dolg rok, da se bodo na razpis prijavili najboljši možni kandidati.