Po zadnjih dogajanjih Resnica daleč pod parlamentarnim pragom

Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank oziroma list. Med njimi ne bi bilo Resnice, ki se ji je podpora v primerjavi z oktobrskim Barometrom, ki ga za Delo izvaja inštitut Mediana, skoraj prepolovila. Potem ko je delavcem in državi dolžan Boris Mijić počakal na za Resnico ustrezen datum, da se je poslovil od hrama demokracije, so se v stranki kar namučili, da se je našla kandidatka na listi, ki je bila pripravljena sesti na izpraznjeni poslanski stol. A je precej nenavadno iskanje nadomestnega poslanca kaj kmalu zasenčila druga zgodba s prvim človekom Resnice in nosilcem »druge najpomembnejše funkcije v državi« v glavni vlogi. Zoran Stevanović se sicer čudi, da se zdi komu njegovo delovanje okrog zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju ...