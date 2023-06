Po zamrznitvi Triglav Zdravje čaka dokapitalizacija

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma prihodnji teden, ko naj bi poslanci potrdili – jutri bodo opravili drugo branje – ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo dokončno jasna oblika novega obveznega prispevka in tudi, kdo ga bo pobiral. V Gibanju Svoboda, ki je skupaj s koalicijo zakon pripravilo, optimistično vztrajajo, da bo sprememba začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto. Do takrat pa so z uredbo in razlago, da želijo preprečiti odhode zavarovancev zaradi povišanja premij, te zamrznili pri 35,67 evra, kar pa maje finančno stabilnost zavarovalnic. Do kdaj lahko vzdržijo?