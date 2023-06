Po zaostritvi razmer v Rusiji sestanek sveta za nacionalno varnost

»Vlada prek operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) aktivno spremlja dogajanje v Rusiji in je v stiku z zavezniškimi in partnerskimi državami. V zvezi s tem opozarja na še vedno veljavno opozorilo ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS, da se odsvetuje vsa potovanja na območje Rusije,« so ob včerajšnjem premikanju skupine Wagner proti Moskvi tvitnili na uradnem profilu vlade Republike Slovenije. Razmere so se sicer nato umirile: wagnerjevci so svoje prodiranje zaustavili, njihov vodja Jevgenij Prigožin pa naj bi po celodnevnih pogajanjih z Aleksandrom Lukašenkom odšel v Rusijo.

Iz urada vlade za komuniciranje so dopoldne sporočili, da se bo danes sestal svet za nacionalno varnost, ki je ugotovil, da včerajšnji dogodki niso ogrozili varnosti naše države, saj naši državljani niso bili neposredno ogroženi, slovensko veleposlaništvo v Moskvi pa normalno deluje. Ob tem so Rusijo pozvali k takojšnjemu upoštevanju resolucije OZN, ki zahteva takojšen umik ruskih sil iz Ukrajine in zagotovitev trajnega miru.

Izjavo, ki jo je podal Andrej Benedejčič, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za nacionalno in mednarodno varnost, ki je tudi sekretar SNAV, si v celoti lahko ogledate na spodnji povezavi.