Analitik Lipnik: Ta vlada bo izrazito operativna

Po uspešno prestanih zaslišanjih ministrskih kandidatov se pred glasovanjem o novi vladi izrisuje vtis ekipe, ki stavi na izkušnje in hitro operativnost. Delova komentatorja Karel Lipnik in Tomica Šuljić poudarjata, da se v resorje vračajo ljudje, ki sistem že poznajo, zato pričakujejo odločne prve poteze, predvsem pri financah, infrastrukturi in organizaciji dela države.

V ospredju so bili rebalans proračuna, varčevanje, racionalizacija in digitalizacija, a tudi dvomi o tem, koliko je napovedi zares dovolj konkretnih. Posebej pri energetiki se odpira vprašanje, ali Slovenija dovolj resno sledi trendom obnovljivih virov, medtem ko bo pri javni upravi ključni test, ali bo mogoče zmanjševati birokracijo brez novih zastojev v sistemu.

Največ pomislekov je zaslišanje sprožilo pri kandidatu za pravosodnega ministra Mihaelu Zupančiču, medtem ko je pri drugih imenih zaznati več zaupanja v poznavanje resorjev. Zgoščeno oceno enega od analitikov najbolje ujame stavek: »Mislim, da bo ta vlada izredno učinkovita.« A prav pri učinkovitosti bo že v prvih mesecih jasno, kdo ima trdne odgovore in kdo predvsem veliko odprtih vprašanj.