Po zastrupitvi ženske evakuiranih 22 stanovalcev

V Splošno bolnišnico Izola so v noči na nedeljo pripeljali 77-letno žensko iz enega od stanovanj v bloku na Markovcu v Kopru, za katero se je izkazalo, da se je zastrupila z ogljikovim monoksidom.

V stanovanju hospitalizirane 77-letne ženske so pristojni izmerili povečano koncentracijo ogljikovega monoksida, v nadaljevanju pa ugotovili, da je vzrok v peči na plin v njenem stanovanju, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. Ta je bila o dogajanju obveščena v nedeljo ob 0.42.

Pri evakuaciji bloka so gasilcem pomagali policisti. Ob 1.30 so bili prezračeni vsi prostori in 22 stanovalcev bloka se je vrnilo v stanovanja. Policija nadaljuje zbiranje obvestil, so še navedli na policiji.