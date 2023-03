Po zobni aparat največkrat na Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

Ker morajo otroci na prvi pregled pri ortodontu – z napotnico, ki nosi oznako redno –, čakati več kot pet let, narašča število tistih, ki storitev opravijo v tujini, nato pa od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zahtevajo povrnitev stroškov. V tem so poslovno priložnost zaznala tudi nekatera podjetja, ki sodelujejo s tujimi ortodonti in uredijo vse, da pridete na pregled čim prej: v nekaj dneh namesto v nekaj letih.