FOTO:Nemočni bolniki se zatekajo k zasebnikom

Ljubljana – Šestletnica gre septembra v šolo. Nosi očala. Na pregled oči v eni od bolnišnic bi morala spomladi, a so ga zaradi epidemije covida-19 preklicali. Ko so se starši avgusta pozanimali, kako je z novim datumom, deklice na čakalni listi ni bilo niti prihodnja dva meseca. Odšli so do zasebnika, plačali pregled, nakar so jih iz bolnišnice obvestili, da se lahko oglasijo sredi septembra … »Prepozno. Pomagali smo si sami. A kaj naj naredi nekdo, ki, denimo, nima 60 evrov za prvi oziroma 40 evrov za kontrolni pregled pri zasebniku?« se sprašujejo dekličini starši, ki so jim v bolnišnici sicer prijazno razkrili, ...