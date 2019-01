Pobeljena bo tudi Obala, drugje do 20 centimetrov snega

Pričakujemo lahko od pet do deset centimetrov snega po večini Slovenije. Na jugu države bo še več snega, okoli dvajset centimetrov.



Benedikt Strajnar, dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje

Vremensko opozorilo za sredo. FOTO: Arso

Tudi Obala bo bela

Sneg bo zajel večino Slovenije. FOTO: Roman Šipić/Delo

Burja s hitrostjo do sto kilometrov na uro

Dolgo smo čakali pravo zimo, a zdaj ne bo odšla kar tako. Nova pošiljka snega bo prispela to noč, snežna odeja pa se bo prihodnji teden še odebelila.»Ciklonsko območje se približuje iz osrednjega Sredozemlja, kar bo ponoči in jutri zjutraj vplivalo na vreme pri nas,« je napovedal Benedikt Strajnar, dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso). Ali povedano preprosteje: snežilo bo. »Pričakujemo lahko od pet do deset centimetrov snega po večini Slovenije. Na jugu države ga bo še več, okoli dvajset centimetrov, predvsem to velja za Kočevsko in hriboviti svet na meji s Hrvaško.«Največ padavin bo od polnoči do jutra, zato lahko znova pričakujemo težave v jutranji prometni konici. Dobro je vsaj to, da bo sneg suh, kar bo olajšalo odstranjevanje.Tokrat bo sneg pobelil tudi Obalo. Ne veliko, a pokrajina bo vseeno vsaj kratek čas povsem bela. »Sneg bo na Obali kmalu prehajal v dež, zato se bo tudi hitro stalil,« je rekel dežurni prognostik. »Drugje bo nekaj snega tudi čez dan, vendar zgolj kakšen centimeter.«Kljub temu na Primorskem ni večje nevarnosti za poledico. »Zaradi burje bo Obala danes topla, okoli šest stopinj Celzija. Sneg bo padal na toplo podlago in se bo talil, zato izrazite poledice ne bo,« je povedal Strajnar. »Previdnost kljub temu ni odveč, še posebno ker imajo na Obali letne pnevmatike.«Na Primorskem piha burja, zato je v Vipavski dolini možen kakšen zamet. »Burja bo danes pihala s hitrostjo od 80 do sto kilometrov na uro, jutri bo oslabela, v četrtek in petek pa se bo spet okrepila na sto kilometrov na uro, kar lahko povzroča motnje v prometu,« je napovedal dežurni pri Arsu.Do konca tedna nas nato čaka suho in mrzlo vreme. »Na zahodu bo več sonca, na vzhodu več oblakov, morda lahko pričakujemo še kakšno manjše naletavanje snega,« je rekel Strajnar. »Večja pošiljka snega nas spet čaka v začetku prihodnjega tedna. Prihajajo padavine, zaradi mraza bodo snežne.«