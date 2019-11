FOTO:Pobrali bomo še več davkov

Slovenci pridno plačujemo davke, v več kot 95 odstotkih svoje obveznosti do države plačamo prostovoljno. Odmerjene davčne obveznosti so torej plačane brez uporabe postopka davčne izvršbe. Evropska komisija Slovenijo uvršča med šest držav z najnižjo davčno vrzeljo (razmerje med dajatvami, ki bi morale biti plačane, in dejansko plačanimi dajatvami) na področju DDV, za nami so uvrščene vse države članice, s katerimi se Slovenci tako radi primerjamo in jih hvalimo, na primer Avstrija, Nemčija, Francija, Velika Britanija, poudarja Peter Jenko, ki je sredi tedna prevzel vodenje Finančne uprave Republike Slovenije (Furs). ...