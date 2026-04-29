Pobuda My Voice, My Choice prvič vključena v dokumente o proračunu EU

Članice in člani gibanja My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) so včeraj sporočili, da je njihova skupnost dosegla še dve pomembni zmagi.

Potem ko so evropski poslanci decembra lani podprli pobudo za varen in dostopen splav v članicah Evropske unije, je evropska komisija februarja odločila, da lahko države za varen splav uporabijo obstoječa sredstva EU. Pobudo je začel Inštitut 8. marec, podporo s podpisom ji je namenilo 1,1 milijona ljudi.

V torek je bila pobuda My Voice, My Choice prvič vključena v dokumente o proračunu Evropske unije. Kot so zapisali v gibanju, ki je pred tremi leti iz Slovenije seglo tudi v druge države članice Evropske unije, je parlament pobudo vključil »v proračunske smernice za leto 2027 ter v vmesno poročilo o naslednjem večletnem proračunu EU, imenovanem večletni finančni okvir, ki bo zajemal obdobje od leta 2028 do leta 2034«.

435 glasov za, 135 proti

Za prihodnost pravic žensk v Evropski uniji je najpomembnejša jasna zahteva evropskega parlamenta glede naslednjega večletnega proračuna EU: »[Evropski parlament] ponovno poudarja, da je treba nameniti ustrezna sredstva za boj proti nasilju na podlagi spola ter za podporo spolnemu in reproduktivnemu zdravju ter storitvam, organizacijam za pravice žensk ter pobudam in organom EU, ki spodbujajo resnično enakost med ljudmi, ne glede na njihov spol, starost, spolno usmerjenost ali raso; v zvezi s tem opozarja na sporočilo evropske komisije, ki je sledilo resoluciji parlamenta iz decembra leta 2025 o evropski državljanski pobudi My Voice, My Choice.«

Dele besedila, ki se nanašajo na pobudo, je podprlo 435 poslancev, proti jih je glasovalo 135. V gibanju My Voice, My Choice so ob tem zapisali, da jih je tako široka politična podpora njihovi temeljni zahtevi, da mora imeti vsaka ženska pravico do varnega splava, razveselila in jim dala novo motivacijo za nadaljnje delo.

V naslednjih mesecih, so še dodali, želijo zagotoviti, da se letošnji pozitivni odgovor evropske komisije prelije tudi v konkretno podporo ženskam po celotni Evropi, ki nimajo dostopa do varnega splava.

Položaj žensk in njihovih reproduktivnih pravic se v nekaterih državah članicah Evropske unije slabša. Na Hrvaškem in v Italiji veliko ginekologov in drugih zdravstvenih delavcev uveljavlja ugovor vesti, zato ženske ne morejo opraviti splava ali dobiti kontracepcijskih tablet. Ponekod je splav plačljiv ali pa morajo ženske pred posegom obiskati psihologa oziroma si vzeti »čas za premislek«.

Zborovanje podpornikov pravice do splava v Rimu septembra 2024. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Med izjeme dodali ogroženo psihično počutje

Na Poljskem je parlamentarna podpora kljub obljubam premiera Donalda Tuska, da bo v prvih sto dneh na položaju liberaliziral strogo zakonodajo o splavu, majhna. Avgusta 2024 je ministrstvo za zdravje izdalo smernice, po katerih je splav vendarle (tudi pravno) izvedljiv – k izjemi, da ženske lahko opravijo splav, ko je ogroženo njihovo zdravje ali življenje, so vtaknili duševno zdravje.

Zdaj lahko nosečnica poseg opravi z zdravniškim potrdilom, vendar ga nekateri zdravniki nočejo izdati in pacientke napotijo k psihiatru, ker da nadaljevanje nosečnosti predstavlja tveganje za njihovo duševno zdravje. Leta 2022 so v poljskih bolnišnicah opravili 160 splavov, leto kasneje 425, leta 2024 pa – najbrž tudi zaradi nove izjeme – 885.