Pobuda Inštituta 8. marec o splavu ima večino v evropskem parlamentu

V Evropskem parlamentu so danes na plenarni seji glasovali o resoluciji o enakopravnosti. Del resolucije je bila tudi pobuda My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira). Z Inštituta 8. marec so sporočili, da je bila resolucija o enakopravnosti sprejeta, kar pomeni novo zmago v boju za dostopen splav za prebivalke Evropske unije.

Amandma s podporo pobudi My Voice, My Choice je v evropskem parlamentu dobil kar močno podporo. Zanj je glasovalo 359 evropskih poslank in poslancev, proti jih je bilo 200, zadržanih pa 51. Kot zdaj kaže, ima kampanja, ki so jo koordinirali v Inštitutu 8. marec pod vodstvom Nike Kovač, podporo v evropskem parlamentu. »Majhna Slovenija premika meje, kaj lahko in kaj ne,« je dejala Kovačeva po glasovanju.

V resoluciji, o kateri so danes glasovali, je navedeno, da »državljani Evropske unije široko podpirajo omogočitev dostopa do varnega splava vsem v EU, ne glede na to, kdo so in od kod prihajajo, kot je med drugim pokazala uspešna evropska državljanska pobuda My Voice, My Choice, ki poziva Evropsko unijo, naj sprejme zakonodajo, s katero bo vzpostavljen finančni mehanizem za pomoč državam članicam, ki prostovoljno pristopijo k tej politiki, pri zagotavljanju varnega splava vsem, ki nimajo dostopa do njega.

Evropsko komisijo so poslanke in poslanci pozvali, »naj hitro ukrepa in upošteva to pobudo ter vzpostavi mehanizem finančne solidarnosti med državami članicami, da bi ženskam v Evropski uniji zagotovili dostop do splava«.

Nika Kovač in Metka Mencin po glasovanju. FOTO: Inštitut 8. Marec

Nika Kovač je po glasovanju povedala, da je kampanja o dostopnem splavu nekaj, kar presega meje in razmerja: »Ne vemo še, ali bo šla čez celotna strategija. Ampak My Voice, My Choice je dobil ogromno podpore, kar je upanje za celotno resolucijo.« Pomembno je, da se borimo še naprej, smo pa danes znova zmagali, je bila presrečna direktorica Inštituta 8. marec.

Gre za dober obet pred glasovanjem o pobudi, ki bo decembra. Tudi v EPP, strankah Mateja Tonina in Janeza Janše, so dobili več glasov za kakor pa proti, je poudarila Nika Kovač. Vseh pet njihovih poslank in poslancev iz Slovenije je bilo sicer proti.

Pobuda ima zdaj podporo evropskega parlamenta, prav tako aktivisti, ki se borijo za varen in dostopen splav, vedo, kateri politiki so glasovali za in kateri proti. Tako se bodo, kot so poudarili še pred današnjim glasovanjem, »lahko bolje pripravili na glasovanje o My Voice, My Choice«.

O celotni pobudi bodo poslanci in poslanke glasovali predvidoma decembra letos, v evropski komisiji pa bodo o njej odločali marca prihodnje leto.

V kampanji My Voice, My Choice so zbrali 1,1 milijona podpisov ljudi po vsej Evropi, ki so podprli aktivistke v boju za dostopen in varen splav.