Pobuda spet razkrila neusklajenost slovenske diplomacije

V nadaljevanju preberite:

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v nagovoru generalne skupščine OZN dala pobudo za omejitev pravice do uporabe veta v varnostnem svetu OZN, ko se odloča o vprašanjih, ki zadevajo najhujše zločine proti človeštvu, kot je genocid v Gazi. A izkazalo se je, da pobuda ni bila najbolje usklajena med akterji v slovenski zunanji politiki.

»V govoru sem poudarila, da je zelo pomembno, da generalna skupščina OZN zahteva mnenje mednarodnega sodišča v zvezi z uporabo veta, ko govorimo o vojnih zločinih, genocidu in drugih zločinih proti človeštvu,« je po govoru povedala Nataša Pirc Musar in izrazila upanje, da bodo članice OZN podprle to pobudo Slovenije.

»Predlog predsednice republike, s katero podrobneje še ni seznanjen, gre v smeri iskanja načina večje učinkovitosti prepogosto paraliziranega varnostnega OZN,« so nam na vprašanje, ali je predsednik vlade Robert Golob seznanjen s pobudo Nataše Pirc Musar, odgovorili iz njegovega kabineta. Odgovor nakazuje, da vsebinsko usklajevanje o pobudi med njima ni potekalo. Še več, iz kabineta predsednika vlade so nam pojasnili, da je Golob že večkrat poudaril potrebo po reformi varnostnega sveta OZN in podpira vse predloge za večjo učinkovitost. Spomnili so, da je že februarja leta 2024 na panelu o reformi varnostnega sveta OZN v okviru Münchenske varnostne konference dejal, da se bo Slovenija v varnostnem svetu OZN osredotočila na odpravo zlorabe veta. V lanskem nagovoru generalne skupščine OZN pa je Golob izpostavil zlorabo pravice veta s strani stalnih članic varnostnega sveta OZN.