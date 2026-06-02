Pobuda za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi vložena v DZ

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo nova koalicija sprejela prejšnjo sredo, so sporočili, da so danes v državni zbor uradno vložili pobudo za razpis referenduma.

Kot navajajo, je pobudo, ki so jo sprožili in prvopodpisali nekdanji člani Odbora za varstvo človekovih pravic Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, v sedmih dneh podprlo 13.369 državljank in državljanov.

Prepričani v 40.000 podpisov

Kot so poudarili ob vložitvi, kaže podpora, ki jo je pobuda prejela v tako kratkem času, na to, da ljudje razumejo, da ne gre za vprašanje posameznih imen ali dnevne politike. »Gre za vprašanje, ali bomo tudi v prihodnje živeli v državi, kjer je politična moč omejena z zakonom in nadzorovana s pravnim varstvom, ali pa v državi, kjer so mehanizmi nadzora povsem podrejeni politiki in jih lahko ta uporablja za obračunavanje s kritiki.«

Prepričani so, da novela ukinja možnost, da bi se posamezniki, podjetja, sindikati, nevladne organizacije ali drugi prizadeti subjekti pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. »Odpravlja torej eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav in zagotavlja, da o dopustnosti najhujših posegov v pravice posameznikov in organizacij ne odločajo zgolj politiki sami.«

Znova so opozorili, da novela odpira vrata vzpostavljanju politične policije. »Politika bo lahko preko parlamentarnih komisij brez sodne odredbe preiskovala vse in vsakogar, od bank pridobivala podatke o bančnih računih, od operaterjev podatke o zasebnih komunikacijah, od imetnikov gradiv avdio- in videoposnetke, od policije, FURS-a in drugih državnih organov pa vso dokumentacijo, s katero razpolagajo, brez da bi imeli preiskovanci možnost pravočasne pritožbe oziroma sodnega varstva.«

Prepričani so, da bodo v nadaljevanju državljanke in državljani z najmanj 40.000 podpisi omogočili referendum, na na njem pa jasno povedali, »da si v Sloveniji želimo demokracije, ne pa politične policije«.