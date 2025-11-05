Pobuda za uvedbo parlamentarne preiskave o spolnih zlorabah v Katoliški cerkvi

Koalicija proti cerkvenim privilegijem in Združenje ateistov Slovenije so v DZ poslali pobudo za uvedbo parlamentarne preiskave v zvezi s spolnimi zlorabami otrok in odraslih v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Poudarjajo, da problematika v Sloveniji še ni sistematično raziskana, kot marsikje drugje, zato bi bilo treba to storiti čim prej.

Pobudo so podpisali predstavnik Koalicije proti cerkvenim privilegijem Vlado Began, predstavnik Združenja ateistov Slovenije Branko Žlof ter državljani Jože Lipej, Jožef Kos Grabar, Vojteh Urbančič in Herman Graber.

Began je na današnji novinarski konferenci povedal, da so spolne zlorabe otrok velik zločin, ki se dogajajo v vseh družbenih skupinah. »Zaradi posebnega položaja Katoliške cerkve v naši družbi, zaradi njene moči, pa imajo spolne zlorabe v Katoliški cerkvi posebno mesto,« je opozoril.

Dodal je, da je cerkev spolne zlorabe otrok dolgo skrivala pred javnostjo, v zadnjem času pa raziskave kažejo, da je število klerikov, ki so zlorabljali otroke, zelo veliko. Spomnil je, da je bilo v Sloveniji nekaj duhovnikov, ki so zlorabljali otroke, že obsojenih, cerkev pa je morala plačati odškodnine.

»Menimo, da je treba v Sloveniji ustanoviti parlamentarno preiskovalno komisijo, ki ima lahko velika pooblastila in lahko zadevo celovito razišče. Katoliška cerkev namreč pravi, da je teh spolnih zlorab zelo malo,« je povedal Began. Pomembno je, da komisija ugotovi tudi morebitno vpletenost nosilcev javnih funkcij pri aktivnem ali pasivnem skrivanju primerov zlorab, je poudaril.

Spomnil je še, da je cerkev pred leti ustanovila tri delovna telesa na področju zaščite otrok, mladostnikov in ranljivih oseb, vendar ni znano, do kakšnih zaključkov so prišla. Ob tem je prepričan, da notranja delovna telesa ne morejo biti neodvisna in objektivna.

Kos Grabar je povedal, da je po ocenah Katoliške cerkve med dva do tri odstotke klerikov vpletenih v spolne zlorabe, po neodvisnih ocenah približno tri do štirikrat več, v Avstraliji pa je komisija ugotovila, da je takih sedem odstotkov. »Glede na to, da je v Sloveniji približno 1100 klerikov v Katoliški cerkvi, v številkah to pomeni približno 30 do 100 oseb,« je dejal.

»Upamo in želimo si, da bi se ta preiskovalna komisija čim prej ustanovila in da bi začela z delom, da končno tudi v Sloveniji resno naslovimo to problematiko. Kajti za mladega človeka in otroka ni hujše travme, kot je spolna zloraba ljudi, ki jim zaupa, to pa so tudi duhovniki in drugi cerkveni uslužbenci,« je poudaril Branko Žlof.

Podpisniki pobude sicer pričakujejo kooperativen odnos Katoliške cerkve. »Ne bi rad, da to razumejo kot napad na institucijo. Gre za napad na pojav, ki je del institucije,« je dejal Kos Grabar.

Novinarske konference sta se danes udeležila tudi poslanka Levice Tatjana Greif in poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj. Prosen Kralj je po konferenci za medije dejal, da je prišel prisluhniti podpisnikom pobude. »Na splošno je treba obsoditi vsa kriminalna dejanja, vse spolne zlorabe otrok in odraslih. Za tem stojim kot pribito,« je povedal.

Greif pa je dodala, da podpirajo ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi se soočila s kršitvami spolne nedotakljivosti znotraj Rimskokatoliške cerkve.