  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Pobuda za uvedbo parlamentarne preiskave o spolnih zlorabah v Katoliški cerkvi

    Po ocenah Katoliške cerkve je med dva do tri odstotke klerikov vpletenih v spolne zlorabe, po neodvisnih ocenah približno tri do štirikrat več.
    Poslanka Levice Tatjana Greif je izrazila podporo ustanovitvi preiskovalne komisije, ki bi se soočila s kršitvami spolne nedotakljivosti znotraj Rimskokatoliške cerkve. FOTO: Roman Šipić/ Delo
    Galerija
    Poslanka Levice Tatjana Greif je izrazila podporo ustanovitvi preiskovalne komisije, ki bi se soočila s kršitvami spolne nedotakljivosti znotraj Rimskokatoliške cerkve. FOTO: Roman Šipić/ Delo
    STA
    5. 11. 2025 | 15:50
    4:01
    A+A-

    Koalicija proti cerkvenim privilegijem in Združenje ateistov Slovenije so v DZ poslali pobudo za uvedbo parlamentarne preiskave v zvezi s spolnimi zlorabami otrok in odraslih v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Poudarjajo, da problematika v Sloveniji še ni sistematično raziskana, kot marsikje drugje, zato bi bilo treba to storiti čim prej.

    Pobudo so podpisali predstavnik Koalicije proti cerkvenim privilegijem Vlado Began, predstavnik Združenja ateistov Slovenije Branko Žlof ter državljani Jože Lipej, Jožef Kos Grabar, Vojteh Urbančič in Herman Graber.

    Began je na današnji novinarski konferenci povedal, da so spolne zlorabe otrok velik zločin, ki se dogajajo v vseh družbenih skupinah. »Zaradi posebnega položaja Katoliške cerkve v naši družbi, zaradi njene moči, pa imajo spolne zlorabe v Katoliški cerkvi posebno mesto,« je opozoril.

    image_alt
    Cerkev se otepa odgovornosti za zlorabe

    Dodal je, da je cerkev spolne zlorabe otrok dolgo skrivala pred javnostjo, v zadnjem času pa raziskave kažejo, da je število klerikov, ki so zlorabljali otroke, zelo veliko. Spomnil je, da je bilo v Sloveniji nekaj duhovnikov, ki so zlorabljali otroke, že obsojenih, cerkev pa je morala plačati odškodnine.

    »Menimo, da je treba v Sloveniji ustanoviti parlamentarno preiskovalno komisijo, ki ima lahko velika pooblastila in lahko zadevo celovito razišče. Katoliška cerkev namreč pravi, da je teh spolnih zlorab zelo malo,« je povedal Began. Pomembno je, da komisija ugotovi tudi morebitno vpletenost nosilcev javnih funkcij pri aktivnem ali pasivnem skrivanju primerov zlorab, je poudaril.

    Spomnil je še, da je cerkev pred leti ustanovila tri delovna telesa na področju zaščite otrok, mladostnikov in ranljivih oseb, vendar ni znano, do kakšnih zaključkov so prišla. Ob tem je prepričan, da notranja delovna telesa ne morejo biti neodvisna in objektivna.

    Kos Grabar je povedal, da je po ocenah Katoliške cerkve med dva do tri odstotke klerikov vpletenih v spolne zlorabe, po neodvisnih ocenah približno tri do štirikrat več, v Avstraliji pa je komisija ugotovila, da je takih sedem odstotkov. »Glede na to, da je v Sloveniji približno 1100 klerikov v Katoliški cerkvi, v številkah to pomeni približno 30 do 100 oseb,« je dejal.

    image_alt
    V Franciji število žrtev spolnih zlorab Cerkve ocenjujejo na 10.000

    »Upamo in želimo si, da bi se ta preiskovalna komisija čim prej ustanovila in da bi začela z delom, da končno tudi v Sloveniji resno naslovimo to problematiko. Kajti za mladega človeka in otroka ni hujše travme, kot je spolna zloraba ljudi, ki jim zaupa, to pa so tudi duhovniki in drugi cerkveni uslužbenci,« je poudaril Branko Žlof.

    Podpisniki pobude sicer pričakujejo kooperativen odnos Katoliške cerkve. »Ne bi rad, da to razumejo kot napad na institucijo. Gre za napad na pojav, ki je del institucije,« je dejal Kos Grabar.

    Novinarske konference sta se danes udeležila tudi poslanka Levice Tatjana Greif in poslanec Svobode Aleksander Prosen Kralj. Prosen Kralj je po konferenci za medije dejal, da je prišel prisluhniti podpisnikom pobude. »Na splošno je treba obsoditi vsa kriminalna dejanja, vse spolne zlorabe otrok in odraslih. Za tem stojim kot pribito,« je povedal.

    Greif pa je dodala, da podpirajo ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi se soočila s kršitvami spolne nedotakljivosti znotraj Rimskokatoliške cerkve.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Katoliška cerkev

    Boj proti spolnim zlorabam bo trajal generacije

    Strokovnjak za preprečevanje zlorab Hans Zollner svetuje zadržane ambicije in postopno doseganje ciljev.
    Novica Mihajlović 5. 5. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spolne zlorabe v cerkvi

    Zgolj v dveh letih v italijanski RKC 89 oseb prijavilo spolne zlorabe

    Kar 61 žrtev spolnih zlorab v cerkvi je starih med deset in 18 let.
    17. 11. 2022 | 14:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spolne zlorabe

    Izobčeni in odvezani, žrtve pa trpijo in umirajo

    Kot spolni predatorji ne izbirajo žrtev, tudi plaz obtožb o cerkvenih spolnih zlorabah ne izbira žrtev, pod vprašaj pa postavlja smisel prikrivanja težav.
    Novica Mihajlović 17. 12. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Francija

    V francoski Cerkvi od leta 1950 več tisoč pedofilov

    Komisija bo izdala poročilo, ki obsega 2500 strani, po dveh letih in pol raziskav na podlagi cerkvenih, sodnih in policijskih arhivov ter pogovorov z očividci.
    3. 10. 2021 | 11:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    spolne zlorabecerkevSpolne zlorabe v RKCKatoliška cerkevzlorabe otrokspolne zlorabe otrok

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    RKC

    Pobuda za uvedbo parlamentarne preiskave o spolnih zlorabah v Katoliški cerkvi

    Po ocenah Katoliške cerkve je med dva do tri odstotke klerikov vpletenih v spolne zlorabe, po neodvisnih ocenah približno tri do štirikrat več.
    5. 11. 2025 | 15:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sodelovanje

    Direktorica Europola obiskala Čeferina

    Europol in Uefa sta razširila memorandum o soglasju, ki je usmerjen v preprečevanje in boj proti kriminalu ter v zaščito integritete evropskega nogometa.
    5. 11. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Vredno branja

    V Indiji začrtati novi teniški čudež

    Tea Starc, direktorica Tenisa Slovenije, zadovoljna s sezono, na vrsti sklepna etapa. Izjemna vrnitev Kaje Juvan, boleča trebušna mišica Veronike Erjavec.
    Siniša Uroševič 5. 11. 2025 | 15:39
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Glasbena ikona

    Nova avtobiografija simbola neke dobe

    Ameriška punk rockerica je razkrila, da mož, ki jo je vzgajal, ni bil njen biološki oče.
    5. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Predsednik ni pozabil upornice

    Liz Cheney je želela slediti politični zapuščini svojega očeta Dicka Cheneyja, a je predsednik Donald Trump zapečatil njeno kariero.
    5. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Vredno branja

    V Indiji začrtati novi teniški čudež

    Tea Starc, direktorica Tenisa Slovenije, zadovoljna s sezono, na vrsti sklepna etapa. Izjemna vrnitev Kaje Juvan, boleča trebušna mišica Veronike Erjavec.
    Siniša Uroševič 5. 11. 2025 | 15:39
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Glasbena ikona

    Nova avtobiografija simbola neke dobe

    Ameriška punk rockerica je razkrila, da mož, ki jo je vzgajal, ni bil njen biološki oče.
    5. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Predsednik ni pozabil upornice

    Liz Cheney je želela slediti politični zapuščini svojega očeta Dicka Cheneyja, a je predsednik Donald Trump zapečatil njeno kariero.
    5. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo