Pobude za višjo splošno olajšavo, ki bi koristila vsem zaposlenim

Referendum: Tako sindikati kot GS prepričani, da bi njihovi predlogi javne finance stali manj od interventnega zakona, korist pa bi imelo več ljudi.
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Po mnenju sindikatov, ki so doslej zbrali nekaj več kot 35.000 podpisov v podporo referendumu, analiza fiskalnega sveta pritrjuje njihovi tezi, da gre za zakon za razkroj in ne za razvoj Slovenije. FOTO: Dejan Javornik
Sindikatom manjka še nekaj manj kot pet tisoč podpisov do mejnika za sklic referenduma o interventnem zakonu. Predsednik Demokratov ter minister za gospodarstvo in delo Anže Logar jim sicer po družbenih omrežjih očita, da trosijo laži o zakonu, ki da nikomur nič ne jemlje, predstavniki delojemalcev pa so prepričani, da analiza fiskalnega sveta o kar 1,2 milijarde evrov veliki luknji, ki se bo s predvideno gospodarsko rastjo v desetih letih pokrila le polovično, pritrjuje njihovim bojaznim. Vztrajajo pri dohodninski razbremenitvi, svoj predlog višjih olajšav, ki bi jih občutili vsi zaposleni, je vložilo še Gibanje Svoboda.
Fiskalni svet v analizi javnofinančnih učinkov zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot so ga poimenovali v poslanskih skupinah Demokratov, NSi in ...
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