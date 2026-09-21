Pobude za višjo splošno olajšavo, ki bi koristila vsem zaposlenim

Sindikatom manjka še nekaj manj kot pet tisoč podpisov do mejnika za sklic referenduma o interventnem zakonu. Predsednik Demokratov ter minister za gospodarstvo in delo Anže Logar jim sicer po družbenih omrežjih očita, da trosijo laži o zakonu, ki da nikomur nič ne jemlje, predstavniki delojemalcev pa so prepričani, da analiza fiskalnega sveta o kar 1,2 milijarde evrov veliki luknji, ki se bo s predvideno gospodarsko rastjo v desetih letih pokrila le polovično, pritrjuje njihovim bojaznim. Vztrajajo pri dohodninski razbremenitvi, svoj predlog višjih olajšav, ki bi jih občutili vsi zaposleni, je vložilo še Gibanje Svoboda. Fiskalni svet v analizi javnofinančnih učinkov zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot so ga poimenovali v poslanskih skupinah Demokratov, NSi in ...