Počitnice naj ne bodo nadloga in iskanje varstva

Poletne počitnice so za marsikaterega starša velika skrb, saj nekajletni otrok, ki je še leto prej obiskoval vrtec, ostane sam doma. Psihologinja in psihoterapevtka Tjaša M. Kos pravi, da je od vsakega posameznega otroka odvisno, kdaj je zmožen biti sam doma. Jim je pa treba dati priložnost. Prav počitnice so čas za vse, za kar med letom zmanjka časa.

Za otroke naj bi bile počitnice brezskrbne, kaj pa pomenijo za starše?

Za starše predstavlja odsotnost šolskega ritma izziv, s katerim se je treba soočiti in na novo postaviti strukturo dneva. Marsikdo je ob tem v stiski. Kot pri vsaki stvari, s katero se na novo srečujemo, se najprej srečamo z nelagodjem, ker je situacija nova, neznana, potem pa lahko poiščemo informacije in najdemo rešitve. Danes obstaja vrsta kakovostnih programov, ki omogočajo otrokom zdrave, sproščene, kreativne in konstruktivne počitnice. Ne pozabimo tudi na razširjeno družino, dedke, babice, tete in strice, ki bi lahko z veseljem vskočili in preživeli kvaliteten čas z otroki. Poleg akademskega znanja je za otroke namreč pomembna tudi vrsta drugih veščin, ki jih morajo usvojiti, da bi lahko kompetentno in zadovoljno zaživeli življenje.

Če je bil med šolskim letom bolj poudarek na učenju šolske snovi, je zdaj čas za razvijanje socialnih veščin, samoregulacije, osebnih interesov in hobijev. Naj ne bodo počitnice zgolj čas, ki ga je treba preživeti, temveč priložnost za vse tisto, za kar med šolskim letom morda ni bilo prostora in časa. Tudi za poglabljanje odnosov. Vsekakor pa je to tudi čas, ko lahko skupaj kaj počnemo, poglabljamo svoje odnose in razvijamo bližino, povezanost in krepimo stik s svojimi otroki. Starše in otroke bi spodbudila, da naj na počitnice ne gledajo kot na čas, ko je treba organizirati neko obliko zaposlitve za otroka, temveč kot priložnost, da sebi in otrokom ponudimo tisto, za kar nam čez leto zmanjka časa.

Najbrž je narobe od otrok zahtevati, da so zaprti med štiri stene, ko so starši v službi?

To bi bila res velika škoda. Prav tako je velika škoda, če računalnik in telefon razumemo kot idealni varuški. S tem otroka in sebe hendikepiramo ter naredimo več škode kot koristi. Res je, da bo otrok pred ekranom »varno počakal«, da pridemo domov, vendar bomo s tem zamudili dragoceni čas, v katerem bi otrok lahko razvijal in poglabljal različne kompetence. Za otroka je koristno, da ga vključimo v kreativni življenjski tok, po možnosti z vrstniki, na svežem zraku, v gibanju …

So različne fakultativne dejavnosti v tem času smiselne?

Počitnice naj ne bi bile čas za siljenje s fakultativnimi dejavnostmi, vsekakor pa tudi prazen tek ne bo najboljša možnost. Dobro se je pogovoriti z otrokom, mu predstaviti različne možnosti in ga spodbuditi, da sam izbere, kaj bi počel, v kaj bi se vključil in kako bi preživel čas. Pri mlajših otrocih bodo imeli starši več besede, pri starejših otrocih pa bo dobro, če bomo čimbolj upoštevali želje otrok in jih oplemenitili s svojim znanjem in odraslo perspektivo. Danes zares obstaja vrsta programov, ki omogočajo otrokom kakovostno preživljanje prostega časa, osebnostno rast, razvijanje socialnih veščin in usvajanje novih kompetenc. Nikakor ni potrebe, da bi bili starši v stiski, še manj pa, da bi bili otroci prepuščeni sami sebi in ulici oziroma računalniku.

Ne pozabimo na vključevanje otrok v gospodinjstvo in prevzemanje določenih nalog v skupnosti. Kljub temu, da so počitnice, je dobro, da imajo otroci še naprej neko osnovno strukturo dneva in da prevzemajo oziroma ohranjajo svoje zadolžitve v gospodinjstvu. Morda lahko zdaj, ko so razbremenjeni šole, poprimejo celo za kakšno zadolžitev več in tako razbremenijo starše … S tem se učijo prispevati v skupnosti, ozaveščajo pa tudi občutek lastne vrednosti in samoučinkovitosti, ki je temelj dobre, zdrave samopodobe.

Kdaj so otroci lahko sami doma?

To se razlikuje od otroka do otroka. Nekateri so zgodaj samostojni, drugi potrebujejo več opore in pomoči. Morda lahko začnemo postopoma in otroka najprej puščamo samega po nekaj ur, da vidimo, kako shaja. Vsekakor je dobro, da ve, da se lahko obrne na nas, da smo dosegljivi po telefonu, s sporočili … Nekateri to, da so sami, doživljajo kot nagrado in neke vrte izziv, drugim pa samota vzbuja občutke negotovosti in nelagodja. Veliko bomo naredili, če si bomo vzeli čas in se z otrokom v miru odkrito pogovorili o tem, kako se počuti. Dobro je pripraviti strukturo dneva, opredeliti, kaj bo počel, ko bo sam, in katere naloge oziroma pravila mora pri tem upoštevati. Teh naj ne bo preveč. Seveda je pomembno, da otroka potem tudi pohvalimo in mu damo priznanje za čas, ki ga je preživel sam, in za opravila, ki jih je opravil.

Kaj lahko otrok posamezne starosti počne doma?

To je zelo odvisno od otroka. Nekega pavšalnega pravila ni. Dejstvo pa je, da moramo dati otroku priložnost in možnost, da kaj naredi, če hočemo videti, ali je nekaj sposoben narediti. Pretirano ujčkanje in zavijanje v vato bo prej inhibiralo otroka, kot pa mu koristilo, da bi razvijal svoje potenciale. Priporočljivo bi bilo postopoma preizkusiti domet otrokovih sposobnosti in videti, česa je sposoben in česa ne.

Postopno vključevanje otrok, preizkušanje njihovih kompetenc in možnost za učenje s tem, ko jim zaupamo določene naloge, nam bo pomagalo bolje razumeti, kaj naš otrok že lahko naredi in kje so njegove meje. Ključno ob tem je, da se z otrokom pogovorimo in preverimo, kako se je ob določenih nalogah počutil in mu ponudimo pomoč pri razvijanju veščin, ki jih še nima. Če gre na primer za kuhanje, bo pogovor o tem, kaj ima rad in nekaj enostavnih receptov, ki jih predelata skupaj, dobra odskočna deska, da se bo otrok začel počutiti bolj kompetentnega v kuhinji – in da vas bo kmalu pričakalo kosilo, ko pridete domov … Naj bodo počitnice čas za razvijanje življenjskih kompetenc in poglabljanje odnosov, ne pa zgolj nadloga, ko je treba organizirati varstvo za otroka.