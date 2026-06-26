Ravnateljica Mojca Mihelič: Šolo pustite zdaj pri miru

Poletne počitnice se za okoli 278.000 učencev in dijakov uradno začenjajo danes. Devetošolci so se od osnovne šole poslovili že sredi junija, maturanti bodo srednji šoli pomahali čez slaba dva tedna, ko bodo izvedeli rezultate poklicne oziroma splošne mature. Vsi, ki delajo z učenci in dijaki, pa otrokom in mladostnikom svetujejo, naj se med počitnicami odklopijo. Zlasti od ekranov.

Velika večina učencev in dijakov je že na zasluženih počitnicah, za tiste, ki jim je pri kakšnem predmetu spodletelo, se po šolskem koledarju v osnovnih šolah danes začenjajo popravni izpiti, v ponedeljek še v srednjih šolah.