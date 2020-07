Počitniška varstva in letovanja: le taborniki doma

Letos je marsikaj drugače kot minula leta (na fotografiji), otroci iz različnih skupin naj se ne bi mešali. Foto Vukelič Ljubo

Zmeda pri tabornikih

Poletna shema za slovenske otroke in njihove starše se zdi tudi to poletje čisto običajna. Otroška letovanja so. Dnevna varstva tudi. Šole jahanja, tečaji tujih jezikov, plavalni tečaji, likovne delavnice, varstvo kar tako ... Le taborniki ostajajo doma, pa še to ne vsi in ne povsod.Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) je pred časom izdal navodila za letovanja in tovrstna druženja otrok, ki seveda pomenijo večje tveganje za prenos covida-19. Gre za zelo natančna navodila, podobna tistim, ki so jih pred časom dobile šole in vrtci. Svetujejo oblikovanje manjših skupin otrok, da se med seboj družijo izključno otroci iz matične skupine, tako naj bo urejeno tudi spanje, prehranjevanje in uporaba sanitarnih prostorov. Ves čas naj se vzdržuje tudi primerna medosebna razdalja, posebna navodila so glede čiščenja prostorov, pranja posteljnine ... Skratka, nič novega in nič neizvedljivega.Letovanja, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), že potekajo. Izjema je le ZPM Idrija, ki je letos odpovedala počitnikovanja v Sečo in Poreč, v medobčinski zvezi prijateljev mladine iz Velenja pa so se odločili, da bodo letovanja organizirali le v Savudriji, ne pa v hrvaškem Poreču kot prejšnja leta.»Na letovanjih upoštevamo vsa navodila NIJZ in jih bomo tudi v primeru okužbe. Kljub povečevanju tveganja na Hrvaškem, veliko odpovedi ne opažamo, saj so otroci ločeni od drugih počitnikarjev in imajo okoli domov veliko možnosti za gibanje in športne objekte, na plaži so ločeni od drugih kopalcev,« je povedalaiz ZPMS. Čeprav jih je letos skrbelo, da se donatorji za njihovo akcijo Pomežik soncu, v okviru katere zagotavljajo letovanje tudi otrokom iz socialno ogroženih družin, ne bodo odzvali, je bila skrb odveč.Otroški vrišč že odmeva tudi v mladinskem zdravilišču Rdečega križa Slovenije (RKS) na Debelem rtiču, kjer bodo organizatorji počitniške tedne popestrili kar 4000 otrokom, to je celo nekoliko več kot v preteklih letih.»Zanimanje je letos večje, tudi zaradi odpovedi letovanj na Hrvaškem, v domu Frankopan Punat na Krku ga je zaradi ocene o prevelikem tveganju odpovedalo tudi območno združenje RKS Maribor. V organizaciji drugih območnih združenj so prejšnji teden na Debelem rtiču že letovale prve skupine otrok v okviru zdravstvenih letovanj, zdaj prihajajo prve skupine iz socialno ogroženih družin,« je povzela predsednica RKSČe bi se pojavil sum okužb ali okužbe, bodo ravnali skladno s priporočili NIJZ in usmeritvami epidemiologov, v primeru suma na okužbo pa imajo pripravljene bolniške sobe ter okrepljeno medicinsko osebje.V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (COŠD) so letos razpisali več kot 90 terminov počitniških taborov na 25 lokacijah, kjer imajo enote. »Med poukom na daljavo smo opazili, da starši in otroci komaj čakajo, da se bodo spet lahko družili, zato smo tudi pripravili več terminov in programov. Največ zanimanja je za jezikovne in jahalne programe, tabore na morju in pustolovske dogodivščine, kot so kolesarjenje po rudniku, spust z raftom,« je povedal direktor COŠDTudi zanimanje za plavalne počitnice v Ljubljani je letos večje. Trenutno potekajo na Kodeljevem in v Koleziji. »Termini so dobro zapolnjeni,« je povedala vodja športnih programov. Če se bo pojavila okužba, bodo ravnali skladno z navodili vlade in NIJZ, a pri plavanju so skupine že tako ali tako manjše, in sicer do osem neplavalcev in do dvanajst plavalcev.Slovenski škofje pa so konec junija spet izdali navodila tako o bogoslužju kot glede počitniških varstev; lahko potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. A tudi v posameznih župnijah so se odločili različno, nekateri so oratorije povsem odpovedali.V Narodni galeriji imajo vsak dan skoraj trideset otrok na ustvarjalnih delavnicah. Interes je zelo velik, je povedala direktorica, vsi, animatorji in udeleženci nad 12 let, pa nosijo maske. Tudi prihodnji teden bodo delavnice, vendar bodo morali starši podpisati izjavo, da udeleženci ne kažejo simptomov bolezni in da zadnjih 14 dni niso bili v stiku z okuženimi.Očitno največ zmede vlada pri tabornikih, ki jih je v Sloveniji več kot osem tisoč, vrhunec njihovega taborniškega leta pa je poletni tabor takoj po koncu šole. Ker je vsak taborniški rod svoja pravna oseba, starešina tabora pa odgovorna oseba, Zveza tabornikov Slovenije ne more dati enotnih navodil za vse. »Lahko samo svetujemo, tolmačimo predpise, to pa je tudi vse,« praviiz ZTS.Ker so se od maja trudili pridobiti uradna navodila in priporočila od pristojnih, ki bi zadevala posebej taborjenja, a niti od NIJZ niti od ministrstva za šolstvo ali urada za mladino konkretnega odgovora niso dobili, razen tega, da naj si pogledajo priporočila za letovanja. Ker pa so se razmere spremenile in je po novem dovoljeno zbiranje do 50 oseb, so spet spraševali, ali to vključuje tudi taborjenje.»Želeli smo jasen odgovor, ali taborjenje spada pod zakon o javnih zbiranjih, pa ga nismo dobili. Na policijskih postajah odlok o začasni omejitvi prepovedi zbiranja tolmačijo zelo različno. V Kočevju menijo, da taborjenje s stotnijo tabornikov ni dovoljeno, na Koroškem pa prav nasprotno, da je.« V končni fazi to pomeni, da so tisti taborniki, ki so od policistov dobili negativen odgovor, ostali doma, drugi pa veselo odšli na taborjenje. A doma se bodo znašli drugače. »Ker vemo, da starši računajo na nas, bomo pripravili dnevno varstvo,« še dodaja Šmidova.