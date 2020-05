FOTO:Počivalšek bo boter mladi žrebički

Minister Počivalšek v spremstvu direktorja Kobilarne Mateja Oseta prihaja do hlevov z žrebički. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zdravko Počivalšek si ogleduje svojo varovanko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pred Počivalškom so botrstvo za lipicance prevzeli tudi drugi znani obrazi, najslavnejši je bil ameriški igralec Bill Murray. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek skupaj z direktorjem Kobilarne Lipica Matejem Osetom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Mlada žrebeta so najdragocenejši biseri Lipice,« povedo na posestvu Kobilarne Lipica. Letos je prva na svet prišla žrebička 908 Dubovina XLII, potomka matere 345 Dubovina XXX in očeta Conversano Gratiosa VIII, ki je danes dobila botra. To je postal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, sicer tudi sam velik ljubitelj konj.Gre za simbolno gesto, ki botra finančno ne obvezuje, saj so konji last države, ta pa zanje tudi skrbi. Počivalšek je pred hlevi na dvorišču pri Borjači, kjer se nahajajo samice z mladički, pod lento, ki jo je nosila mati žrebičke, zataknil eno od dveh rozet, drugo pa je sam vzel kot spomin. V preteklosti so bili botri žrebičkov v Kobilarni Lipica(2017),in(2018), sežanski župan, bahrajnska princesain član nadzornega sveta HKL(2019).V Lipici bodo 19. maja obeležili 440 let od ustanovitve, a so številni s tem povezani dogodki zaradi epidemije covida-19 odpovedani. Na ta dan leta 1580 je habsburški nadvojvoda Karel II. kupil opuščeno lipiško posestvo od tržaškega škofa. Tu je začel vzrejo konj za potrebe svojega dvora in 200 let pozneje je nastala nova pasma - lipicanci. Kobilarna Lipica je najstarejša oziroma izvorna kobilarna lipicanske pasme konj in danes velja za eno najstarejših kobilarn na svetu.Nedavno so se lotili prenove hotela Maestoso, ki je ocenjena na deset milijonov evrov, končana pa naj bi bila prihodnje leto. Kobilarna Lipica je pred dnevi spet odprla svoja vrata in skupaj s Parkom vojaške zgodovine Pivka ter Parkom Škocjanske jame so predstavili nove popuste, in sicer do 25 odstotkov, za nakup skupnih vstopnic.