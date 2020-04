Počivalšek in Capelli o odpiranju hrvaške meje za slovenske turiste

Zagreb - Gospodarski ministerin hrvaški minister za turizemsta se danes v Zagrebu pogovarjala o ukrepih in načrtih za delovanje turizma v času izbruha novega koronavirusa . Med drugim sta soglašala, da je treba najti načine vsaj za obiske slovenskih lastnikov nepremičnin na Hrvaškem. A za zdaj še ni znano, kako naj bi tem lastnikom omogočili prehajanje meje in bivanje na Hrvaškem.Po navedbah hrvaškega ministrstva za turizem je Počivalšek dejal, da je na Hrvaškem približno 110.000 zasebnih nepremičnin v lasti slovenskih državljanov in da se spodobi se, da bi jim dovolili obiskati njihova poletna bivališča.Hrvaška, ki kar petino BDP ustvari s turizmom, je zelo zainteresirana, da bi Slovenci tudi letos dopustopvali pri njih. Slovenski gosti so eni najbolj zvestih in številnih na Hrvaškem, državi pa na področju turizma odlično sodelujeta, je poudaril Cappelli. Pristojni se po njegovih besedah pogovarjajo o možnostih za odpiranje meja ter o ukrepih, na podlagi katerih bi lahko Slovenci preživeli poletne počitnice na Hrvaškem.Kot je znano, se tudi na ravni Evropske unije iščejo načini za odpiranje meja tudi v turistične namene, a so odločevlci pri tem še zelo previdni. Naša vlada je zdaj bolj naklonjena odpiranju meja s Hrvaško, kjer so bili tudi uspešni pri oblvladovanju epidemije koronavrusa, kakor denimo odpiranju meja z Italijo, kjer je pričakovati večjo previdnost.