Počivalšek: Kustečeva in Dikaučič imata moje popolno zaupanje

Minister za gospodarstvo ter predsednik SMCje ob robu današnjega obiska na Goriškem poudaril, da imata tako ministrica za izobraževanjekot pravosodni ministernjegovo popolno zaupanje. Tako se je odzval na novinarska vprašanja o interpelacijah, vloženih proti njima »Opozicija nadaljuje s tem, da nam dela delo. Poslanci in oba ministra se bodo morali nekaj dni ubadati s tem, ostali bomo medtem nadaljevali delo. Do konca mandata je še nekaj časa in do tedaj želimo uresničiti vse, kar smo zapisali v koalicijsko pogodbo,« je dejal Počivalšek v Tolminu.Na vprašanje glede predkazenskih postopkov proti Dikaučiču pa je spomnil, da je »minister Dikaučič povedal, kar je imel za povedati. To je razčistil,« je dejal Počivalšek, ki je ocenil, da gre v tem primeru za ponavljanje lažnih trditev.Opozicijske poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so v torek vložile interpelaciji proti pravosodnemu ministru Marjanu Dikaučiču in šolski ministrici Simoni Kustec. Dikaučiču očitajo nezakonit javni poziv za imenovanje delegiranih tožilcev, Kustečevi pa zanemarjenje priprav na šolsko leto med epidemijo.