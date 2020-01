Počivalšek po srečanju s Šarcem: Najini pogledi se trenutno nekoliko razlikujejo

Pogovore glede morebitnega sodelovanja LMŠ in SMC pa naj bi stranki naslednji teden nadaljevali na ravni vodji poslanskih skupin. Kot so sporočili iz SMC je prvak strankepovedal še, da sta naredila oceno stanja trenutne situacije in izmenjala mnenja: »Najini pogledi na izhod iz trenutne situacije se nekoliko razlikujejo, vendar o tem ne želim govoriti več, kot sem javno že povedal.«Prvak SMC je včeraj sicer za Delo povedal, da je za skupni nastop LMŠ in SMC na predčasnih volitvah slišal iz medijev, da pa bi bil bolj zadovoljen, če bi ga slišal neposredno od Šarca. V krogih SMC je slišati tudi, da se o tem, ali nastopiti skupaj na predčasnih volitvah, pravzaprav ne morejo odločati, saj sploh ne vedo, kakšno sodelovanje si je Šarec zamislil – skupni nastop na volilni listi ali povezovanje v enotno stranko.Za dodatna pojasnila ne v eni ne drugi stranki niso dosegljivi in pogovorov naj ne bi komentirali niti naslednji teden.Na drugi strani pa je jasno, da v SMC še vedno tehtajo možnost sodelovanja v morebitni projektni koaliciji. Strinja se z oceno, da bo SMC jeziček na tehtnici, če se bos SDS odločil, da sodeluje pri poskusu sestave projektne koalicije.