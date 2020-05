Zakaj je Počivalšek »strmoglavil« in kaj to pomeni za koalicijo?

Janja Božič Marolt, direktorica Mediane, ima dve razlagi za »padec« ministra Počivlaška. FOTO: Jože Suhadolnik

Na današnjem razširjenem koalicijskem vrhu so se partnerji dogovorili tudi o podpori ministru za gospodarstvo Počivalšku, ki se bo na interpelaciji zagovarjal zaradi očitkov pri nabavi zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji. »V koaliciji smo izrekli soglasno podporo ministru Počivalšku,« je dejal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec.

Ljubljana - Gospodarski minister in prvak SMC Zdravko Počivalšek je glede na rezultate našega Barometra oziroma telefonske in spletne ankete mednarodnega inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana sodeč največji »krivec« obraz afere z zaščitnimi maskami, saj je med politiki pristal na zadnjem, 23. mestu. Obrambnemu ministruin Počivalškovemu »soborcu za maske« se je priljubljenost v istem času, nasprotno, zvišala. Prav tako je v maju več podpore kot v aprilu deležna stranka SMC: volilo bi jo trikrat več ljudi kot aprila. Čemu pripisati strmoglavljenje ministra Počivalška in čemu potrojena podpora njegovi SMC?, direktorica Mediane, odgovarja z dvema mogočima razlagama: »Po prvi, znanstveni, sta sedanji podatek in podatek raziskave prejšnjega meseca v intervalu zaupanja. To pomeni, da praktično ni razlik v podpori. Raziskava vedno zajame vzorec sedemsto enot, ki je reprezentativen.«Po drugi razlagi, ki ni znanstveno potrjena, je poznavalska oziroma ocena strokovnjaka, pravi Maroltova, pa bi lahko sklepali naslednje: »Gospodarski minister Zdravko Počivalšek ni identifikacijski lik podpornikov stranke SMC. To je bila stranka ustanovitelja in nosilca Mira Cerarja, ki so jo podprli nasprotniki Janeza Janša. Kasneje se je preimenovala v Stranko modernega centra. Počivalšek je naslednik SMC, ne Mira Cerarja, in je odigral odločilno vlogo za koalicijo z Janezom Janšo.«Kot kaže, stranke z njim javnost ne povezuje, se strinja tudi politolog in nekdanji predsednik SD. A kljub očitkom in napovedani interpelaciji zoper Počivalška bo SMC po njegovih navedah mirno ostala v vladi, ker ga SDS ne more žrtvovati, saj bi to preveč zamajalo trdnost koalicije: »To je zelo trdna druščina, ki ne bo razpadla zaradi nizke javne podpore ali nekaj tisoč demonstrantov. Ker vlada, ki je po položaju zaradi odgovornosti do države kot celote najbolj poklicana, da umirja žogo, tega očitno ne namerava storiti, se bo konflikt še inteniziviral.«, strokovnjaka za komuniciranje, to, da je Počivalšek »po zaslugi mask zgrmel na lestvicah«, ne preseneča, veliko manj pa se mu zdi verjetno, kot pravi, da so ratingi SMC narasli - »potem ko raziskave te stranke niso več niti registrirale na radarju«: »Zato bi bil zelo previden pri kakršnihkoli sklepanjih, posebej ker je v zadnjem času zaznati pospešene napore spin doktorjev in piarovcev, da bi spreobrnili neugodno podobo nekaterih politikov in strank v javnosti (Tonin, Pivčeva...).«Pri Počivalšku pa po njegovem tudi »(ne)opazni napori stricev iz ozadja ne dajo rezultatov, saj je kritična masa negativnih sentimentov o njem kumulativno že tako presežena, da ne verjamem, da ga lahko še dolgo ohranjajo na poziciji«. »Najbrž bo trajneje na 'respiratorju',« zaključuje v prispodobi, »ker koaliciji seveda ne ustreza, da bi ga kar izklopili z naprav, daj bi potem padla vlada.« A Počivalšek svojega dela v takih pogojih in pritiskih v medijih ter v javnosti po Grubanovem objektivno ne bo mogel resno opravljati. K temu, dodaja, niso pripomogli le politični nasprotniki iz opozicije, ampak ministrovo »nezaslišano arogantno in naduto pojavljanje v javnosti, lesena in vzvišena, pokroviteljska komunikacija, netelevizična pojavnost«. Ljudem Počivalšek predstavlja obraz nasprotovanja vladi, pravi Gruban, izdaje volivcev, obraz »manekena« koruptivnih ravnanj, za kar so resda nekoliko zaslužni nekateri mediji, malce pa je v vsej zadevi tudi krivice in nezasluženih očitkov.Gruban verjame, da je minister Počivalšek osebno prepričan, da ni počel nič narobe: »A percepcije opravijo svoje in tega sporočila preprosto ni razumel! Percepcije so realnost ... Dvomim, da se to zdaj da popraviti, prepozno je za kaj takega, to bodo v kratkem morali sprejeti tudi v koaliciji.«Kar pa zadeva stranko SMC, je njena usoda po Grubanovi oceni prav tako »manj ali več zapečatena že nekaj časa nazaj in nobeni spini ji ne morejo povrniti možnosti, da se na naslednjih volitvah prebije v državni zbor«: »Tem poslancem je usojeno, da se izgubijo na smetišču zgodovine ali pa utopijo v SDS...in spet ne gre le za 'grde' politične tekmece, ampak so številni poslanci in predsednik državnega zbora kar tekmovali, kdo bo bolj razjaril javnost.«