Počivalšek: V dveh mesecih unovčena četrtina bonov

Glede letošnje poletne sezone je minister poudaril, da smo jo »odnesli bolje kot primerljive države«. FOTO: Jure Eržen/Delo

V nedeljo je bil dosežen mejnik, saj je bilo pri turističnih ponudnikih unovčenih več kot 500.000 turističnih bonov, je v izjavi za medije danes poudaril gospodarski minister. »V dobrih dveh mesecih od uvedbe ukrepa je bila unovčena že četrtina vseh bonov, rezerviranih pa jih je še dodatnih 30.000,« je dejal.Po podatkih Finančne uprave RS (Furs) je bilo od 19. junija do nedelje unovčenih 511.554 turističnih bonov v skupni vrednosti 69,8 milijona evrov. Počivalšek je v izjavi v Ljubljani poudaril, da so turistični boni letos rešili poletno sezono za marsikaterega turističnega ponudnika oz. da so številnim ponudnikom ti boni omogočili obstoj po epidemiji covida-19. Prav tako je minister prepričan, da si brez turističnih bonov marsikdo ne bi mogel privoščiti dopusta.Po zaslugi turističnih bonov bodo Slovenci, kot verjame Počivalšek, tudi odkrili marsikateri doslej še skrit kotiček Slovenije, ki bo torej v prihodnje bolj prepoznaven in bolj obiskan.Glede letošnje poletne sezone je minister poudaril, da smo jo »odnesli bolje kot primerljive države«. Doseženih številk pa ne bi mogli doseči, če ne bi pod nadzorom držali epidemiološke situacije, je poudaril. Turistične ponudnike je pozval, naj bodo v svoji ponudbi tudi v prihodnje inovativni pri zagotavljanju varnosti oz. zdravja, da se bodo v državo v večjih številkah kmalu znova vrnili tudi tuji gosti.Glede možnosti podaljšanja veljavnosti bonov tudi v prihodnjo pomlad je Počivalšek izpostavil, da so napori trenutno usmerjeni v spodbujanje ljudi, da turistične bone porabijo do konca leta. »Če bo treba sprejemati kakršne koli dodatne ukrepe, pa verjemite, da jih bomo pravočasno sprejeli,« je dodal.