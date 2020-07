Počivalšek: Zaprtje trgovin ob nedeljah ima dve plati

Zdravko Počivalšek FOTO: Blažž Samec Samec/Delo

Predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah – novelo zakona o trgovini je včeraj obravnaval državni zbor in tretje branje preložil na jesen – je danes komentiral tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo»Nedeljsko zaprtje trgovin ima zame dve plati in nedvoumno je, da tistim, ki so pripravljeni delati ob nedeljah, to onemogočamo. Nikomur ne odrekamo pravice do počitka, a v duhu razumevanja gospodarskega okolja, trenutne gospodarske klime in poznavanja prihodnjih gospodarskih trendov, ne morem pritrditi populističnemu prikazovanju le ene plati medalje,« je zapisal na facebooku.Morebitna odločitev poslank in poslancev o zaprtju bo po njegovem prepričanju marsikateremu trgovcu onemogočila, da bi v zaostrenih gospodarskih razmerah deloval vzdržno in uspešno. »Da bo jasno: delo ob nedeljah je za vsakogar naporno, in to sam zelo dobro razumem. Težko pa razumem to, da razmišljamo, da bi že tako zahtevne gospodarske okoliščine otežili z omejitvami, ki niso potrebne.«Kot je dodal, ima v mislih predvsem množico manjših trgovcev, povečini družinskih podjetij. »To so zgodbe, ki jih lahko srečate za prvim ovinkom na poti iz Ljubljane na vse konce Slovenije,« je med drugim zapisal.Sindikati bi morali po njegovem mnenju znižati pričakovanja glede javnomnenjskih koristi svojega boja, delodajalci pa se odreči delu prihodkov ter sesti za skupno mizo. »Rezultat takega pogovora bi bil resen odgovor na razmere v trgovski dejavnosti. Predlagani zakon o trgovini to pač ni,« je zapisal.V Sindikatu trgovine Slovenije so izrazili zadovoljstvo z novelo zakona o trgovini, ki bi omogočila zaposlenim proste nedelje. Za mnoge je to, kot so poudarili, edini čas za družino in počitek. V Levici so ob prestavitvi tretjega branja novele zakona o trgovini na jesen, zatrdili, da bodo vztrajali pri prvotni, že dogovorjeni in za delavce pravični rešitvi, ki določa, da so delavci ob nedeljah prosti, lahko pa delajo podjetniki sami, če želijo imeti trgovine ob nedeljah odprte.