Počivalšek že napoveduje dopolnitev ukrepov za blaženje posledic koronavirusa

Ljubljana – Kandidat za gospodarskega ministra Zdravko Počivalšek je na svoji tretji predstavitvi pred poslanci uvodoma povedal, da je imel sinoči vročino, zato se je dal včeraj testirati na koronavirus v Celju. Rezultat je bil negativen.



Počivalšek je za začetek navedel nekaj makroekonomskih kazalnikov, ki kažejo, da so se ti v zadnjih dveh letih občutno izboljšali, a opozoril, da v nov mandat vstopa v veliko bolj nepredvidljivih okoliščinah, zaradi ohlajanja gospodarstva, brexita in posledic širjenja koronavirusa. Poudaril je, da je Urad za makroekonomske analize in razvoj danes spremenil rast BDP za letos, ki jo je zmanjšal za polovico. Še jesenski napovedi je Umar napovedoval triodstotno rast BDP.

Ukrepi tudi za s.p. in mala podjetja

Počivalšek je dejal, da so za omejitev negativnih posledic širjenja koronavirusa že pripravili nekatere ukrepe, ki jih bo danes sprejela vlada, a je hkrati že napovedal, da bo te ukrepe glede na eskalacijo težav treba dopolniti. Pri tem je izpostavil predvsem težave samostojnih podjetnikov in malih podjetij.



Med ukrepi, ki so za zdaj težki milijardo evrov, je izpostavil že napovedan zakon o čakanju delavcev na domu, kreditne linije SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada, pomoč podjetjem v težavah. Dodatno pa Počivalšek napoveduje še ukrepe za turizem in igralništvo, ki sta trenutno zelo prizadeta, ukrepe za delo do doma in čakanje zaradi karantene. »Naš cilj je, da ohranimo delovna mesta,« je dejal.



»V gospodarstvu želim biti tisti, ki prižiga luči in ne tisti, ki jih ugaša,« je dejal kandidat za ministra in dodal, da se bo še naprej zavzemal za sodelovanje in socilani dialog, brez katerga po njegovih besedah ni mogoče doseči sprememb.