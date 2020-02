Počivalškov prvi korak k novi koaliciji

Svet SMC je pooblastil Zdravka Počivalška za nadaljnje pogovore z Janezom Janšo. FOTO: Uroš Hočevar

Ljubljana – Tudi po današnji odločitvi sveta stranke je prvaku SMCza zdaj še uspelo ohraniti enotno poslansko skupino, a je poslanecjasno napovedal, da koalicije, v kateri bi bila SDS, prav gotovo ne bo podprl. Na svetu stranke je sicer kot edini glasoval tudi že proti samim pogajanjem s SDS, drugih 25 članov sveta pa je tak sklep podprlo.»Stranka je enotna, a tudi če je kdo drugačnega mnenja, to ne pomeni, da ni naš član. Dokler bomo liberalci, bomo dopuščali različne poglede na našo usodo,« je po koncu povedal prvak SMC, ki ob tem kljub besedam Janija Möderndorferja verjame, da bo SMC na koncu procesa imela deset poslancev. Na vprašanje, ali to pomeni vrnitevv poslanske klopi, ki ga je Möderndorfer nadomestil, pa je odgovoril, da se zavedajo, da bo odločala obstoječa sestava poslancev. »Za nas ne bo izguba, če bo nekdo glasoval proti, bo pa izguba, če bo nekdo, ki glasuje proti, zapustil našo stranko,« je še miril prvak SMC.A Jani Möderndorfer, ki je nastopil pred njim, je bil jasen, da se od takrat, ko je(ki ga na svetu ni bilo) zavrnil sodelovanje z Janezom Janšo, ni spremenilo popolnoma nič. »Temu človeku ne zaupam in mu ne bi zaupal niti svojega lastnega vrta, kaj šele vodenje republike Slovenije,« je bil oster in pri tem poudaril, da je bil zaenkrat edini, a vedno upa na sklep liberalcev.V SMC sicer umirjajo žogico, da sklep sveta stranke še zdaleč ne pomeni vstopa v koalicijo. Tako kot še v NSi in Desusu pa za nadaljevanje pogajanj od SDS pričakujejo jasno sporočilo – predvidoma v obliki osnutka koalicijske pogodbe –, v kakšni meri so sploh pripravljeni upoštevati njihove vsebinske in tudi kadrovske zahteve. A opozarjajo, da jih SDS v tem času, ko tudi z LMŠ igra ostro politično vojno, pušča čakati predlogo. Na to so se v SDS odzvali s čivkom, da zadnje štiri dni pogajanja potekajo prepočasi. Zato so zadnja dva dneva posvetili pripravam na volitve. Dopisali so še, da se »na daljavo in prek medijskih objav resnih zadev ne da usklajevati«, s čimer so zbodli predsednika NSi, ki je na službeni poti v tujini.Vse stranke si med tem z bolj ali manj javnimi izjavami poskušajo dvigniti ceno in tako na morebitnem nadaljevanju pogovorov iztržiti uresničitev svojih prioritet ter zanje čim bolj ugodno razdelitev funkcij. Če Desus zahteva ohranitev kmetijskega resorja, ki ga že zaseda njihova predsednica Aleksandra Pivec, ter zdravstveni ali socialni resor, pa v SMC in tudi NSi želijo po štiri ministrska mesta, s tem da NSi poleg tega na mestu predsednika državnega zbora vidi še svojega predsednika. Prav gotovo pa bosta obe stranki želeli vsaka zase vsaj katerega od državotvornih resorjev.Kdaj bo SDS znova sklicala prvake strank, ki naj se bi nazadnje sestali minuli teden, ni jasno, bodo pa vodje poslanskih skupin morali vsaj nekatera pojasnila sporočiti predsedniku republike Borutu Pahorju, ki načrtuje pogovore 25. in 26. februarja. Rok, do katerega ima kot predsednik republike možnost imenovati mandatarja, se izteče 28. februarja, potem so na vrsti še poslanci.