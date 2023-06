Počivalšku očitajo kršitve statuta in nepravilnosti pri vodenju stranke

Po izrednem kongresu stranke Konkretno, na katerem sta konec prejšnjega tedna odstopila predsednik stranke Zdravko Počivalšek in podpredsednik Alojz Kovšca, za novega predsednika pa je bil izvoljen Janez Demšar, se je oglasil lokalni odbor stranke iz Velenja.

Lokalni odbor v svojem sporočilu za javnost trdi, da je bil »kongres stranke konkretno režiran in voden v cilju preglasovanja vseh, ki so eno leto opozarjali na nepravilnosti in kršenje statuta stranke«. Opisali so, kako so po porazu stranke na lanskih državnozborskih volitvah nekateri člani in lokalni odbori zahtevali poročila o poteku kampanje in finančnem stanju stranke. »Tu pa se je začela zgodba o ignoranci in kršenju statuta,« so zapisali in opozorili, da niti jedrnim organom stranke, kot sta izvršni odbor in svet stranke, teh dokumentov ni uspelo dobiti.

Zaradi tega so nekateri člani teh dveh organov in nekateri lokalni odbori stranke zahtevali sklice sej in pojasnila, vendar odgovorov niso dobili. »Predsednik in generalni sekretar sta po našem mnenju zavestno kršila statut stranke, zato sta bila pozvana tudi k odstopu, ignoranca in kršenja so se nadaljevali,« so zapisali velenjski člani stranke Konkretno, ki so ostali brez konkretnih odgovorov.

Domnevno odstopanje od finančnih poročil

Ne preseneča torej, da je del članstva izgubil zaupanje v vodstvo stranke in že v lanskem letu zahteval izredni kongres, na katerem so želeli »razčistiti odprta vprašanja in izvoliti novo vodstvo. Vendar so njihove zahteve spet naletele na gluha ušesa. Tedanjemu predsedniku Zdravku Počivalšku in generalnemu sekretarju Mihi Rebolju očitajo tudi, da sta ignorirala njihove zahteve, naj finančno poročilo, v katerem je po njihovem mnenju skoraj 100.000 evrov odstopanja od javno objavljenih podatkov, in poročilo o delu obravnavajo ustrezni organi stranke.

Kongres stranke je protestno zapustila polovica prisotnih (Na fotografiji je ustanovni kongres leta 2021). FOTO: Nareks

V javno objavljenem finančnem poročilu stranke, ki je nastala decembra leta 2021, sicer piše, da so odhodki stranke Konkretno v letu 2022 prihodke presegli za več kot pol milijona evrov.

Polovica navzočih protestno zapustila kongres

Izredni kongres prejšnji četrtek je bil »režiran in tudi voden v cilju preglasovanja in izvolitev predsednika, ki bi lahko nadaljeval začrtano pot dela in finančnega izčrpavanja stranke,« so zapisali. Ker so menili, da je kongres »voden nedemokratično in s točno določenim ciljem, je vsaj polovica članov demonstrativno zapustila dvorano,« kongres pa je bil »v neskladju z veljavnim statutom«, zato menijo, da je neveljaven, so sporočili.

»Stranka Konkretno je s tem dejanjem doživela razpad,« so bili ostri. Opozorili so, da je stranka ob svojem nastanku z združitvijo SMC in GAS štela skoraj 1300 članov, zdaj pa ocenjujejo, da jih je med 30 in 70. »Podatek pove, da je vodstvo stranke delalo ogromne napake,« opozarjajo Velenjčani.

Novi predsednik očitke zavrača

Novoizvoljeni predsednik stranke Konkretno Janez Demšar je na navedbe lokalnega odbora Velenje odvrnil, da imajo v stranki »različne poglede, ki jih bodo morali v prihodnosti uskladiti«. Meni, da je bil kongres veljaven, saj so bili »postopki izpeljani tako, kot so svetovali tisti, ki se na pravne zadeve spoznajo«.

Pojasnil je, da je tudi sam med tistimi, ki so bili v preteklosti do delovanja stranke pogosto kritični. Navedbe o nepravilnostih pri strankinih financah pa bo preveril, je zatrdil. Zagotovil je še, da je število članov stranke s plačano članarino bistveno višje od ocen lokalnega odbora, vendar pa tega podatka v stranki ne razkrivajo.

Vprašanja smo naslovili tudi na nekdanjega predsednika stranke Zdravka Počivalška, na njegove odgovore še čakamo.