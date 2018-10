Počivavškova sindikalna skupina decembra na protestni shod

Počivavškova skupina:



V koordinaciji smo že večkrat poudarili, da je bila usklajena velika večina vsebin, na katere so se nanašale stavkovne zahteve sindikatov javnega sektorja. Pomemben doprinos k uskladitvi nekaterih rešitev je tedaj podal vrh koalicije, ki so ga sestavljale tri od petih strank, ki sestavljajo tudi obstoječo koalicijo.



Sindikati koordinacije zahtevamo, da se tiste vsebinske rešitve, ki so bile usklajene, ne odpirajo ponovno, je pa ostalo odprtih nekaj vsebinskih točk, pri katerih pričakujemo, da se bodo pogajanja o njih nadaljevala in uskladile rešitve, ki bodo sprejemljive za obe strani. Kot eno pomembnejših točk izpostavljamo dogovor o načinu odprave osemodstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov, glede česar je bilo marca 2018 doseženo načelno soglasje o oblikovanju formule za usklajevanje njihove vrednosti.

Ljubljana – Sindikati javnega sektorja so novi vladi pod taktirkopustili sto dni miru, danes pa napovedali stavko, če do 4. decembra z njo ne sklenejo stavkovnega sporazuma. Kot je znano, bi ta že prejšnji četrtek morala sprejeti pogajalska izhodišča in za mizo povabiti sindikalno stran, vendar se to ni zgodilo.V drugi pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov, ki jo vodi, so zato sinoči sklenili, da začnejo priprave na splošno stavko. Odprli jo bodo s protestnim shodom in pričakujejo, da se ji bodo pridružili tudi sindikati, ki januarja niso stavkali z njimi . Podrobnosti o trajanju in načinu izvedbe bodo javnosti sporočili naknadno.Sindikati so s prejšnjo vlado uskladili številne svoje zahteve, a je sklenitev dogovora preprečil odstop premiera Mira Cerarja.Še vedno pričakujejo, da se bodo pogajanja nadaljevala tam, kjer so se marca končala. Poudarjajo še, da podpirajo vladni marčni predlog za povišanje uvrstitev dveh nazivov na delovnem mestu učitelja za dodatni plačni razred in hkrati zahtevajo, da v enakem znesku poveča plače tudi vsem drugim primerljivim delovnim mestom v javnem sektorju.»Vsakršen drugačen pristop bi pomenil nadaljnje rušenje enotnega plačnega sistema, takšno ravnanje pa bi bilo v nasprotju s prvo stavkovno zahtevo sindikatov koordinacije, s katero je zahtevala in še zahteva ohranitev enotnega plačnega sistema,« so zapisali.