Pod EU povprečjem po stanovanjih v slabem stanju

V nadaljevanju preberite:

Upokojenci predstavljajo več kot četrtino prebivalstva, njihov relativni dohodkovni položaj se je med ekonomsko krizo izboljševal, po letu 2014 pa slabšal. Razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno neto plačo se je od leta 2000 zniževalo, kažejo izsledki raziskave Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER) Socialnoekonomski položaj upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva.

V raziskavi, ki jo je financiral Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sta avtorici Nataša Kump in Nada Stropnik analizirali finančni položaj ter materialno in stanovanjsko preskrbljenost upokojencev in starejšega prebivalstva v obdobju med letoma 2010 in 2020. Podatki temeljijo na raziskovanju Življenjski pogoji (EU-SILC), ki ga izvaja Statistični urad RS.