Pod krošnjo Najevske lipe bo govoril predsednik vlade 

Črna na Koroškem – Organizatorji 29. vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo so danes predstavili program prireditve, ki bo prihodnjo soboto od 11. ure dalje potekala na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem. Slavnostni govornik bo predsednik vlade Marjan Šarec.



Gostje se bodo pod najdebelejšim slovenskim drevesom, ki je v resnici lipovec, zbirali vse do poldneva, ko bo zbrane najprej pozdravila gostiteljica, črnjanska županja Romana Lesjak, slavnostni govor pa bo imel predsednik vlade Marjan Šarec. V kulturnem programu bosta nastopila Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov, foklorna skupina KUD Gozdar in pihalni orkester Rudnika Mežica-Črna. Po stari vaški navadi, ko so ljudje posedali pod lipo in modrovali, bo uro pred uradnim začetkom prireditve razmislek pod lipo z naslovom Slovenija - druga Švica.



Prvo srečanje pod najbolj mogočno slovensko lipo so na Koroškem pripravili poleti 1991 po osamosvojitvi Slovenije. Dolgo je bilo to srečanje državnikov z državljani, a ker je z leti k lipi prihajalo vse manj politikov in vedno več obiskovalcev od blizu in daleč, so ga preimenovali v vseslovensko.



Najevsko lipo je v lanskem vetrolomu oplazila ena od smrek v bližini, ki je polomila nekaj vej, dve smreki pa sta obviseli v njeni krošnji. Občina Črna na Koroškem je pod strokovnim nadzorom mariborske enote Zavoda RS za varstvo narave poškodbe sanirala.



Po legendi so Turki na begu pred domačini zakopali zaklad, da pa ne bi pozabili mesta, kje so to storili, so nad njim zasadili dvanajst lip. Strokovnjaki domnevajo, da je okoli 700 let stara krasotica res zrastla iz več debel, a ne več kot sedem. Drevo je votlo. Največ trhlega lesa so iz njegove notranjosti odstranili leta 1993. Bohoti se na kmetiji Osojnik, po domače Najevnik.