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    Slovenija

    Pod peticijo za odstop Stevanovića že več podpisov od glasov Resnice na volitvah

    Pod spletno peticijo se je doslej zbralo več kot 64.799 podpisov.
    Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje DZ vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje DZ vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval. FOTO: Leon Vidic
    STA
    19. 8. 2026 | 14:41
    19. 8. 2026 | 14:43
    4:19
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    Pod spletno peticijo, s katero Miha Brejc, nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka, zbira podpise za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića, se je doslej zbralo več kot 64.799 podpisov. S tem so pobudniki dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v DZ.

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    Nekdanji vidni član SDS Miha Brejc s peticijo poziva k odstopu Stevanovića

    Kot je zapisano na spletni strani peticije, zaradi verodostojnosti peticije redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose. Med podpisniki se namreč najdejo tudi vnosi, kot so »Donald Trump«, »Vladimir Putin« ali »Miki Miška«, a je Brejc za STA danes zagotovil, da takšne vnose brišejo.

    Prvotni cilj 10.000 podpisov hitro presežen

    Brejc, ki je iz SDS izstopil leta 2012, je podpise začel zbirati v ponedeljek. Meni namreč, da predsednik DZ Stevanović s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. Prvotni cilj je bil zbrati 10.000 podpisov, a je bil hitro presečen. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube.

    Kot je ob začetku zbiranja podpisov povedal za STA, Stevanović ne bi smel biti predsednik DZ, ker ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. »K razmisleku o peticiji me je spodbudilo, da ogromno ljudi, tudi novinarji, piše o tem, pa se nič ne zgodi. Mogoče je edini način peticija, da ljudje povedo, kaj si mislijo,« je dejal. Slednje je po njegovih besedah tudi ena od parol Stevanovića, ki poudarja, da je treba dati moč ljudem.

    »Kadar nosilci javnih funkcij ne spoštujejo ustave in imajo prevlado v parlamentu, je edina možnost peticija, v kateri državljani povemo, kaj ni prav in zahtevamo spoštovanje ustave in zakonov,« je glede učinkov peticije na družbenem omrežju Facebook zapisal Brejc.

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    Stevanović meni, da DZ vodi odgovorno

    Stevanović je v odzivu na peticijo zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje DZ vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval, je zapisal v odzivu, ki so ga posredovali iz kabineta predsednika DZ.

    Peticija je doslej zbrala več kot 64.799 podpisov, naslednji cilj pa je 70.000, je razvidno s spletne strani stevogohome.si. Brejc je v torek napovedal, da bo z zbiranjem podpisov na spletni strani nadaljeval do prve seje DZ. Ker spletno podpisovanje peticije ni dostopno vsem, razmišlja tudi, da bi jih z ekipo ljudi začel zbirati še fizično.

    O tem, kako dolgo bo zbiral podpise, se bo Brejc, kot je v torek dejal na POP TV, odločil v ponedeljek, ko bo videl, koliko podpisov bo zbranih. Kot je dejal v večernih oddajah na TV Slovenija in POP TV, je odziv na peticijo neverjeten. To je po njegovem znak, da so ljudje začutili, da »je nekaj narobe v tej državi«. Ustavo in ustavno sodišče je treba spoštovati, je poudaril Brejc.

    Nad Stevanovićem visi tudi predlog razrešitve s funkcije predsednika DZ, ki so ga konec julija predlagale opozicijske Svoboda, SD in Levica. Med očitki Stevanoviću so navedle kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa imajo skupaj 40 glasov.

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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