Pod žarometom: Medeja Lončar

FOTO: Jure Eržen

»Kar je v tem trenutku gotovo je, da bo zelo malo tistih, ki ne bodo poraženci te krize.«

Petinpedesetletna ekonomistka je svoj prvi denar zaslužila kot novinarka, s pisanjem v celjskem dopisništvu Dela. Po rodu je torej Celjanka, zdaj pa živi in dela v Ljubljani. Vodenje Združenja Manager prevzema v izjemno zahtevnih časih. Po aktualnih zdravstveni krizi bo namreč nastopila gospodarska, verjetno tudi socialna kriza. Razmere, pravi, zato ni primerne za delitve. Treba je združiti vse moči. »Tudi vladi smo ponudili svoje sodelovanje, zdaj je namreč čas, da se povežejo vse pametne glave in poiščejo prave rešitve,« pravi.Vladaje po njeni oceni pokazala, da zna komunicirati o tem, kako resne so razmere. Ali je dejansko tudi učinkovita, pa bodo pokazale njene naslednje poteze. Učinkovitost se bo pokazala v naslednjih korakih, ko bo treba razmišljati, kako prebroditi situacijo tudi na srednji rok. Se bodo prelili učinki zaustavljanja gospodarstva v neke ukrepe, da bomo po koncu zdravstvene krize čim prej vzpostavili normalne pogoje za delo in poslovanje podjetij? Nekatere ukrepe je za to nujno pripravljati že zdaj, če kaj, smo se iz minule krize namreč odločili, da je treba ukrepati hitro in odločno.Ni jasno, kako po potekal razvoj dogodkov, se bo gospodarstvo po hitrem padcu v obliki črke V odbilo navzgor, bo kriza potekala v obliki črke U, morda pa se dolgo ne bomo pobrali in bo imela obliko črke L? Z vidika gospodarstvenika absolutno ni mogoče presoditi, kako se bodo zadeve dejansko končale. Redko v zgodovini in tudi v času moje profesionalne kariere, je med drugim povedala v intervjuju za jutrišnjo Sobotno prilogo, se nismo soočili s tako kompleksnimi razmerami. »Kar je v tem trenutku gotovo je, da bo zelo malo tistih, ki ne bodo poraženci,« napoveduje.Je velika zagovornica uravnoteženosti spolov na vodstvenih položajih v gospodarskih družbah, še posebej v tehnološki sferi. Zato je predlagala tudi sestavo novega upravnega odbora združenja, v katerem sodeluje 40 odstotkov managerk. Čez dva meseca se ji bo v vodstvu združenja kot nova izvršna direktorica pridružila, zdajšnja direktorica odnosov z javnostmi na zavarovalnici Vzajemna.Njen predhodnikje izpostavil nujnost profita kot tiste kategorije, brez katere podjetja ne bodo uspešna. Tudi Lončarjeva verjame, da je dobiček nujen za razvoj podjetij, države in družbe, da pa bomo na globalni ravni morali stopiti korak naprej in začeti razmišljati, kako je mogoče priti v bolj vzdržno poslovanje, pri katerem ne bo glavni ali edini cilj le povečevanje dobička.Je tretja ženska na ćelu združenja. Od leta 2007 je direktorica Siemensa v Sloveniji, od leta 2018 vodi tudi Siemens Hrvaška, zato je močno vpeta v poslovno okolje obeh držav. Dejavnja je tudi v slovensko-nemški in hrvaško-nemški zbornici ter v hrvaškem združenju managerjev. Je pobudnica projekta Inženirka leta, bila pa je tudi predsednica slovenskega Unicefa. Je žena in mati, ljubiteljica kulture, potovanj in gastronomije, tudi sama rada kuha. Je tudi strastna bralka knjig, ljubiteljica narave, ki uživa v sprehodih s psom. Posebej pri srcu ji je Istra, kamor se umakne, da lahko preživi več časa z družino in prijatelji.