Podaljšan konec tedna: na cestah bo gneča

Začenja se s praznikom podaljšan konec tedna, ko bodo avtoceste zaradi turistične sezone in praznika prometno najbolj obremenjene. Številni se bodo podali proti morju in nazaj, verniki pa danes proti Marijinim svetiščem, zlasti na Brezjah. Na policiji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spočiti in zbrani ter spremljajo promet.

Na današnji krščanski praznik Marijinega vnebovzetja je v Sloveniji in sosednjih državah dela prost dan, kar bodo mnogi izkoristili za odhod na počitnice. Vikendi v sredini avgusta so že tako prometno najbolj obremenjeni, današnji praznik pa napoveduje dodatno gnečo še okoli Marijinih svetišč in cerkva. Na Brezjah, pri Mariji Pomagaj čez dan pričakujejo okoli 10.000 vernikov, tako je pričakovati, da bodo, kot vsako leto, zastoji nastajali že na avtocesti.

Obremenjena gorenjska avtocesta

Drug del zastojev gorenjski policisti pričakujejo pred izvozom Lesce v smeri Karavank in cestah proti Bledu, Bohinju in Kranjski Gori.

Občasno pa bodo zapirali tudi predor Karavanke. Ob daljši koloni je tako pričakovati zaporo pri izvozu Jesenice vzhod za tranzitni promet v smeri Kranjske Gore. Promet bo dovoljen za lokalni promet, so navedli.

Na Policijski upravi Kranj voznike pozivajo k previdnosti, zagotavljanju primerne varnostne razdalje in prilagoditvi hitrosti, da ne bi prišlo do naletov.

Znova pa je pričakovati gost promet z zastoji tudi proti Primorski in na Obalnih regionalnih cestah ter Štajerski, kjer težave dnevno povzroča delovna zapora med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.