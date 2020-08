Podaljšan plačilni rok za vrtce še leto po koncu epidemije

Z razglasitvijo epidemije koronavirusa so 16. marca letos vrata zaprle vse vrtčevske ustanove ter zasebni varuhi na domu, vskladu z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 pa so bili starši, katerih otroci niso obiskovali vrtca, oproščeni plačila za vrtec v obdobju od 16. marca do 30. junija 2020.Nemalo staršev pa je ugotovilo, da se je na julijskih položnicah za plačilo varstva otrok izpisal daljši rok za plačilo, in sicer 60 dni.Na oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana so nam pojasnili, da je v skladu z 82. členom zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije plačilni rok 60 dni, kadar je upnik javni organ in ostane v veljavi še eno leto po razglasitvi konca epidemije. Za mesec junij je tako rok plačila 30. avgust, kar je 60 dni od opravljene storitve, in velja tudi za delež, ki ga plačajo starši.»Višino znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določena v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo, krije proračun Republike Slovenije. Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce, ki izvajajo javno službo, je v tem obdobju zagotavljala občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncedentka za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva so se oziroma se bodo povrnila iz proračuna Republike Slovenije,« so še obrazložili na MOL.