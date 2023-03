Podan predlog za izločitev sodnice iz odločanja o zakonu o RTV Slovenija

Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta in prvopodpisani pod predlogom za presojo novele zakona o RTV Slovenija, je podal predlog za izločitev ustavne sodnice Neže Kogovšek Šalomon iz presojanja o noveli, ki jo sodniki začenjajo danes.

To je storil po tem, ko so na TV Slovenija in Novi24TV sprožili polemiko, ali bi njeno dopolnilno delo na Mirovnem inštitutu – za to ima tudi dovoljenje delodajalca in ni nič neobičajnega – lahko vplivalo na njeno pristranskost v tej zadevi, saj je inštitut sodeloval pri pripravi intervencije nevladnih institucij, ki je bila vložena na to temo v tem tednu, in tudi predreferendumski kampanji.

Pravna mreža za varstvo demokracije, ki občasno sodeluje tudi z Mirovnim inštitutom, pa je sodelovala pri pripravi izhodišč omenjene novele.

»Glede izločanja je mogoče reči le, da lahko izločitev sodnika predlagajo udeleženci postopka ali sodnik sam, vedno pa o tem odločijo drugi sodniki,« so nam sporočili z ustavnega sodišča. Kaj bodo sodniki odločili, pa za zdaj še ni znano. In zakaj gre za pomembno vprašanje? Njena izločitev – po izločitvi sodnika Roka Čeferina, čigar pisarna sodeluje z RTV Slovenija – bi tako tehtnico lahko močno nagnila v korist tistih sodnikov, ki so izglasovali tudi začasno zadržanje novele zakona o RTV Slovenija in za katere se v javnosti predvideva, da bodo tako naklonjeni razveljavitvi omenjenega zakona.