Podarite 1 % dohodnine Društvu Viljem Julijan

S tem boste podprli delovanje našega društva in naše srčne programe in projekte, s katerimi pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.

Odstotek dohodnine lahko Društvu Viljem Julijan podari prav vsak prebivalec Slovenije, ki prejema kakršen koli osebni prejemek (plača, pokojnina, socialno nadomestilo itd.), ne glede na to, ali dohodnino doplača ali dobi vračilo. Torej donacija dela dohodnine ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine. Se pravi, da z namenitvijo donacije od dohodnine niste v ničemer prikrajšani, saj gre drugače ta znesek samodejno v državni proračun.

Postopek za donacijo 1 % dohodnine društvu Viljem Julijan je zelo preprost – potrebujete samo nekaj hitrih klikov oziroma izpolnitev preprostega obrazca:

na portalu eDavki : davčna številka Društva Viljem Julijan je 98136399,

: davčna številka Društva Viljem Julijan je 98136399, s pisnim izpolnjenim obrazcem, ki nam ga pošljete na naš naslov. Poštnina je že plačana!

Dodatna navodila, kako nam lahko namenite 1 % dohodnine: https://viljem-julijan.si/podarite-1-vase-dohodnine/

Vaš prispevek bomo namenili za izvajanje naših brezplačnih programov, projektov in drugih aktivnosti, s katerimi z vsem srcem pomagamo malim borcem in njihovim družinam. Če ste del dohodnine že oddali, je še vedno možnost, da izbiro tudi spremenite in jo namenite našemu društvu.

FOTO: Društvo Viljem Julijan

Poslanstvo Društva Viljem Julijan je širjenje ozaveščenosti o redkih boleznih, pomoč in podpora otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, povezovanje družin otrok z redkimi boleznimi ter prizadevanje za izboljševanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji. V ta namen izvajamo številne dejavnosti, s katerimi ponujamo pomoč in podporo malim borcem in njihovim najbližjim.

Z našim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan jim podarjamo denarne donacije – doslej smo jih podarili že več kot 600.000 evrov, s projektom Srčne zgodbe in z velikim Dobrodelnim koncertom Viljem Julijan širimo ozaveščenost o redkih boleznih, v okviru naše Pisarne za redke bolezni staršem ponujamo brezplačno pomoč, podporo, svetovanje in informiranje, s projektom Upanje za male borce za otroke iščemo možnosti zdravljenja v tujini, s projektom Božiček za male borce otrokom z redkimi boleznimi v božičnem času omogočimo posebno darilo, skozi naše zagovorniške aktivnosti rešujemo problematiko na področju redkih bolezni itd.

FOTO: Mediavibre Kreativni Studio

Z našimi prizadevanji pomagamo malim borcem in njihovim družinam, da imajo lepše in bolj kakovostno življenje, hkrati pa smo močno prispevali k večjemu zavedanju o redkih boleznih in njihovi problematiki. Izborili smo tudi povišanje nadomestila za izgubljen dohodek za starše težko bolnih otrok, ki morajo zaradi zdravstvenega stanja otroka ostati doma in ne morejo hoditi v službo, uspelo pa nam je tudi, da se bo razširil program testiranja novorojenčkov za redke prirojene bolezni.

Naročnik oglasne vsebine je Društvo Viljem Julijan