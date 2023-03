Podatke o bodočih prvošolčkih bo pošiljal NIJZ

Nekatere osnovne šole so zdravstvene domove že obvestile, da jim podatkov o bodočih prvošolčkih ne bodo poslale, ker tega ne smejo več početi. Izvajalci teh sistematskih pregledov morajo otroke in njihove starše sami povabiti na pregled, a brez podatkov ne vedo, kdo so ti otroci. Na NIJZ odgovarjajo, da bodo podatke šolskim zdravnikom poslali še ta mesec.

Sistematski pregled pred vstopom v šolo je po besedah podpredsednice sekcije za primarno pediatrijo Anite Jagrič Friškovec najpomembnejši pregled v šolskem obdobju: »Gre za celotno predajo pacienta. Je tudi edini sistematski pregled v šolskem obdobju, ki se ga (vsaj uradno) opravi s starši. Poleg pregleda dokumentacije in starih izvidov je opravljen celoten pregled otroka, podana je tudi ocena zrelosti. Temu sledi cepljenje.«

Zdaj se ponavlja zgodba z začetka šolskega leta, ko so nekatere šole po okrožnici z ministrstva za izobraževanje prenehale pošiljati podatke o otrocih, ki bi se morali udeležiti posameznih sistematskih pregledov. V dneh vpisov bodočih prvošolčkov v šole so iz nekaterih šol namreč sporočili, da podatkov o tem, kdo prihaja k njim v šolo, ne bodo več posredovali zdravstvenim službam. »Mi otrok sami ne moremo povabiti na pregled, ker sploh ne vemo, da obstajajo,« je dejala Anita Jagrič Friškovec.

Predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan je dejal, da šole podatkov ne smejo pošiljati: »Podatke otrok lahko obdelujemo le za potrebe vzgoje in izobraževanja, ne za take stvari. Kaj ima šola s cepljenjem? Popolnoma nič. In kaj s tistimi, ki otrok nočejo cepiti?« Enako velja za vse druge sistematske preglede, je jasen Pečan. »Ponekod pošljejo staršem termin, večji del šol pa še vedno organizira vse: prevoz, spremstvo, dodatne aktivnosti. Na srečanju pediatrov v Ankaranu so mi pred leti govorili, da je dobro, da so sistematski pregledi v okviru šol, ker da je to edini način, da se jih udeleži 95 odstotkov otrok, s tem obvarujemo otroke z neodgovornimi starši. Ko smo jih prosili, naj nam pomagajo pri opravičilih, ko otrok čudežno zboli vedno, ko je športni dan, pa ni bilo mogoče narediti nič. Kdo pa tam ščiti otroke pred neodgovornimi starši?«

Letošnja rešitev

Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje so potrdili, da »šole nimajo zakonske podlage za posredovanje podatkov o učencih in otrocih, vpisanih v prvi razred v prihodnjem šolskem letu. Skladno z dogovorom bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje podatke o teh otrocih in učencih posredovalo NIJZ na podlagi njihove pisne zahteve. Pričakujemo pa, da bo zdravstveni resor zagotovil ustrezne tehnične možnosti za elektronsko izmenjavo podatkov do začetka naslednjega šolskega leta.«

Z NIJZ so pojasnili, da je bil leta 2021 noveliran pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, uvedba vseh novosti bo končana do začetka šolskega leta 2023/2024: »Vzpostavlja se tudi avtomatski prenos podatkov, ki ga ima šolstvo, v centralni register podatkov o pacientih, prek katerega bodo imenovani šolski zdravniki lahko dostopali do seznama učencev, ki sodijo v njihov delokrog. Podatke za potrebe vabljenja letošnje generacije prvošolčkov na preventivni zdravstveni pregled bodo imenovani šolski zdravniki prejeli od NIJZ marca.«