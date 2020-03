Podatke o transakcijah bodo spet posodabljali

Uprava za javna plačila je danes objavila vse manjkajoče podatke za obdobje od 16. do vključno 19. marca , ki jih objavlja skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Objavljanje podatkov je zaradi izrednih razmer ob epidemiji koronavirusa začasno ustavila, kar so v Transparency International (TI) Slovenia kritizirali in pozvali k odpravi »nevarne prakse«.Z ministrstva za finance so sporočili, da so za petek že objavljeni podatki proračunskih uporabnikov in podatki, ki so jih banke posredovale do sobote. Preostali podatki za petek bodo kot običajno v celoti objavljeni v ponedeljek. Od ponedeljka bo uprava tudi ponovno zagotavljala sprotno objavo podatkov.Uprava je o začasnem prenehanju objavljanja ažuriranih podatkov o transakcijah v breme registriranih zavezancev skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja prek aplikacije transakcije zavezancev informacij javnega značaja (TZIJZ) obvestila v soboto.Sporočila je, da bo od 17. marca do preklica izvajala le nujne naloge za zagotavljanje nemotenega izvajanja plačilnih in drugih storitev za proračunske uporabnike. »Posledično ne bo omogočala objave tekočih podatkov o transakcijah v breme registriranih zavezancev, ki jih zagotavlja prek aplikacije TZIJZ. Zadnja objava teh podatkov je bila 13. marca,« je navedla.A v Transparency International (TI) Slovenia so upravo pozvali, naj to odločitev takoj spremeni. »Razumemo, da so v teh razmerah nujni rigorozni ukrepi in da številne institucije delujejo v okrnjenih sestavah. Kljub temu pa menimo, da je ukrep pretiran in predstavlja nevarno prakso pri omejevanju dostopa do informacij javnega značaja,« je dejala predsednica TI SloveniaZaupanje v smotrnost porabe javnih sredstev je po njenem mnenju eden od temeljev zaupanja v odločevalce, to pa je v kriznih časih ključno za izvajanje nujnih ukrepov. »Ob poskusih prevar pri nakupu zaščitne opreme in negotovosti, ali so bila javna sredstva oškodovana ali ne, onemogočanje preglednosti nad porabo javnih sredstev vzbuja dodatno negotovost in dvome pri državljanih,« je poudarila.Ob tem so v TI Slovenia spomnili, da podatke na podlagi sklenjenega dogovora o posredovanju podatkov plačilnih transakcij v breme zavezancev po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in podatkov prejetih e-računov proračunskih uporabnikov povzema tudi Komisija za preprečevanje korupcije za aplikacijo Erar.